Политика⁠,
0

Совбез сообщил о тысячах блокировок деструктивного контента за год

Власти в России в 2025 году ограничили доступ к более чем 15 тыс. ресурсов, направленных на разжигание ненависти, вражды на этноконфессиональной почве и для дестабилизации ситуации в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности России.

В сообщении говорится, что члены аппарата Совбеза провели межведомственное совещание на тему пресечения распространения в России запрещенной информации. Ключевыми угрозами в упомянутой выше области являются:

  • использование интернет-ресурсов для подрыва основ государственности,
  • пропаганды радикальной идеологии,
  • разжигания межнациональной и межконфессиональной розни.

Участники встречи отметили, что угрозу составляет деятельность иностранных модераторов, которые, стремясь дестабилизировать ситуацию и расколоть общество в России, продвигают в стране провокационные материалы. По их словам, такие модераторы действуют через либерально-оппозиционные, националистические и иные организации, в том числе, специально распространяя фейки, дискредитируя российскую внутреннюю и внешнюю политику.

Были обсуждены результаты работы профильных ведомств по предупреждению таких угроз. «В частности, только в текущем году ограничен доступ
к более чем 15 тыс. интернет-ресурсов, отдельных сообществ, каналов, а также материалов, направленных на разжигание ненависти и вражды на этноконфессиональной почве», — говорится в сообщении.

Участники совещания выработали также новые меры борьбы.

Софья Полковникова
Совет Безопасности запрещенные сайты блокировка
