Совбез сообщил о тысячах блокировок деструктивного контента за год

Совбез за 2025 год заблокировал более 15 тыс. ресурсов с деструктивным контентом

Власти в России в 2025 году ограничили доступ к более чем 15 тыс. ресурсов, направленных на разжигание ненависти, вражды на этноконфессиональной почве и для дестабилизации ситуации в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности России.

В сообщении говорится, что члены аппарата Совбеза провели межведомственное совещание на тему пресечения распространения в России запрещенной информации. Ключевыми угрозами в упомянутой выше области являются:

использование интернет-ресурсов для подрыва основ государственности,

пропаганды радикальной идеологии,

разжигания межнациональной и межконфессиональной розни.

Участники встречи отметили, что угрозу составляет деятельность иностранных модераторов, которые, стремясь дестабилизировать ситуацию и расколоть общество в России, продвигают в стране провокационные материалы. По их словам, такие модераторы действуют через либерально-оппозиционные, националистические и иные организации, в том числе, специально распространяя фейки, дискредитируя российскую внутреннюю и внешнюю политику.

Были обсуждены результаты работы профильных ведомств по предупреждению таких угроз. «В частности, только в текущем году ограничен доступ

к более чем 15 тыс. интернет-ресурсов, отдельных сообществ, каналов, а также материалов, направленных на разжигание ненависти и вражды на этноконфессиональной почве», — говорится в сообщении.

Участники совещания выработали также новые меры борьбы.