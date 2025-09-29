Восемнадцать человек, включая 12 детей, пострадали от дыма в Чувашии

Фото: ГУ МЧС России по Чувашской Республике

В результате задымления в подъезде одного из домов в городе Новочебоксарске в Чувашии пострадали 18 человек, в том числе 12 детей, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Задымление произошло в подъезде дома по ул. Речная, 6, утром 29 сентября. По данным на 15:30 мск, в медицинские организации в состоянии средней степени тяжести госпитализированы трое взрослых и десять детей. «Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь», — добавили в ведомстве.

В минздраве также сообщили, что еще пятеро пациентов, включая двух детей, после осмотра получают лечение амбулаторно.

В ведомстве добавили, что ситуация находится на личном контроле исполняющего обязанности заместителя председателя кабинета министров республики Владимира Степанова. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В пресс-службе МЧС республики сообщили, что пожарным удалось спасти из дома 15 человек. Причиной задымления там назвали пожар в четырехкомнатной квартире. «Из горящего жилья пожарные эвакуировали четырех детей, включая пятимесячного младенца, и их 20-летнюю сестру. Родителей от выхода отрезал огонь. Им помогли спуститься со второго этажа по трехколенной лестнице», — говорится в сообщении.

