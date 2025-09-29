 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Восемнадцать человек, включая 12 детей, пострадали от дыма в Чувашии

Минздрав: 18 человек, включая 12 детей, пострадали при задымлении в Чувашии
Фото: ГУ МЧС России по Чувашской Республике
Фото: ГУ МЧС России по Чувашской Республике

В результате задымления в подъезде одного из домов в городе Новочебоксарске в Чувашии пострадали 18 человек, в том числе 12 детей, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Задымление произошло в подъезде дома по ул. Речная, 6, утром 29 сентября. По данным на 15:30 мск, в медицинские организации в состоянии средней степени тяжести госпитализированы трое взрослых и десять детей. «Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь», — добавили в ведомстве.

В минздраве также сообщили, что еще пятеро пациентов, включая двух детей, после осмотра получают лечение амбулаторно.

В ведомстве добавили, что ситуация находится на личном контроле исполняющего обязанности заместителя председателя кабинета министров республики Владимира Степанова. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В пресс-службе МЧС республики сообщили, что пожарным удалось спасти из дома 15 человек. Причиной задымления там назвали пожар в четырехкомнатной квартире. «Из горящего жилья пожарные эвакуировали четырех детей, включая пятимесячного младенца, и их 20-летнюю сестру. Родителей от выхода отрезал огонь. Им помогли спуститься со второго этажа по трехколенной лестнице», — говорится в сообщении.

СК показал момент взрыва в Ханты-Мансийске
Политика

В апреле в Ханты-Мансийске произошел пожар в многоквартирном доме на улице Промышленной. Площадь возгорания составила 70 кв. м. Позднее огонь потушили, повреждения получили пять квартир. Из дома эвакуировали 35 человек. Позже в ФСБ сообщили, что взрыв и пожар в доме в Ханты-Мансийске произошел при приготовлении к теракту.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Чувашия задымление дом пострадавшие Дети
Материалы по теме
В оперативных службах назвали причину задымления в Третьяковке
Общество
В Москве в больнице произошло задымление из-за неисправного прибора
Общество
В Санкт-Петербурге на грузовом судне произошло задымление
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Минобороны Румынии заявило об обнаружении дрона около границы с Украиной Политика, 17:40
Теневой министр увидел угрозу «потемкинских правительств» из-за Маска Политика, 17:40
Украинский омбудсмен рассказала о росте числа разговаривающих на русском Политика, 17:40
Овечкину после травмы разрешили тренировки с полным контактом Спорт, 17:36
Захарова прокомментировала допрос Гэллоуэя в аэропорту Лондона Политика, 17:34
Как эмитенты ищут капитал и доверие инвесторов Инвестиции, 17:32
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Как менялось число призванных в армию с 1990-х. Инфографика Политика, 17:27
Минобороны сообщило об уничтожении 12 дронов над Крымом за четыре часа Политика, 17:24
Максима Виторгана заменили на дипфейк еще в одном сериале Общество, 17:23
На матч «Спартака» в Кубке назначили пропустившего почти месяц арбитра Спорт, 17:20
Партия президента Молдавии потеряла семь мест в парламенте Политика, 17:16
Восемнадцать человек, включая 12 детей, пострадали от дыма в Чувашии Общество, 17:10
Киев заявил о гибридной войне России и НАТО Политика, 17:05