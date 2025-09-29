Сальдо показал уничтожение десанта ВСУ на левом берегу Днепра

Кадры уничтожения десанта ВСУ на левом берегу Днепра попали на видео

Video

Российские военные пресекли попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, при помощи дронов были уничтожены четыре лодки с украинским десантом.

«Одна лодка была уничтожена вместе с десантом на ходу точным попаданием FPV‑дрона. Еще три подорваны на стоянках сбросами осколочно‑фугасных боеприпасов», — написал Сальдо в своем телеграм-канале. Он также опубликовал видео с фрагментом боя, снятое беспилотником.

«Любая попытка вторжения будет жестко пресечена», — добавил глава Херсонской области.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. По данным Генштаба ВС России, в конце августа 2025-го российские войска контролировали 76% территории региона.

11 сентября Сальдо сообщил о взятии под огневой контроль трассы Херсон — Николаев. По его словам, на том участке постоянно работают российские дроны, из-за чего украинские войска «уже не двигаются».