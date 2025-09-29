Из британских тюрем по ошибке выпустили сотни заключенных

Sun: в Британии по ошибке за год выпустили из тюрем рекордные 262 человека

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Власти Великобритании ошибочно освободили из тюрем в период с марта 2024-го по март 2025 года 262 человека, сообщает газета Sun со ссылкой на службу исполнения наказаний. Этот показатель вырос больше чем на 110% по сравнению с предыдущими годами.

Часть освобожденных попала на свободу из-за бюрократических ошибок. Другие были случайно включены в программу Лейбористской партии по досрочному освобождению.

Бывший министр обороны страны Алек Шелбрук заявил, что глава МВД королевства Шабана Махмуд, которая на тот была министром юстиции, должна взять на себя ответственность за эту ошибку. «Никто не хочет жить в обществе беззакония. Мысль о том, что по ошибке можно освобождать несколько человек в неделю, возмутительна», — считает он.

В министерстве юстиции уже заявили, что создали специальную группу для исправления ситуации.

В мае Шабана Махмуд заявляла, что власти Великобритании хотят сократить срок тюремного заключения для рецидивистов, поскольку исправительные учреждения в стране заполнены на 99%. Пик численности заключенных в Англии и Уэльсе был достигнут в сентябре 2024 года, он составил 88 521 человек.

Рецидивистов планируется возвращать в тюрьму на 28-дневный срок, если они нарушат условия освобождения. Речь идет о ранее приговоренных к тюремному заключению сроком от одного до четырех лет, освобожденных и после этого совершивших другое правонарушение. Мера позволит высвободить 1,4 тыс. мест. Сейчас рецидивистов возвращают на остаток срока. Инициативу раскритиковали правозащитники: по их мнению, домашние и сексуальные насильники и будут освобождаться и вновь преследовать своих жертв.