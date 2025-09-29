 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

В каждом пятом районе Башкирии предложили ввести режим ЧС из-за ливней

Фото: Минсельхоз Республики Башкортостан
Фото: Минсельхоз Республики Башкортостан

Минсельхоз Башкирии предложил ввести режим чрезвычайной ситуации сразу в нескольких районах республики, где зафиксировано переувлажнение почвы из-за обильных осадков в августе и сентябре 2025 года. Как сообщили «РБК Уфа» в пресс-службе ведомства, в список, где могут объявить ЧС, включены 11 из 54 административных районов республики.

Это Чишминский, Благоварский, Илишевский, Иглинский, Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Калтасинский, Краснокамский, Татышлинский и Кигинский районы. Они расположены в центральной, северо-западной, северной и северо-восточной частях Башкирии.

В этих муниципалитетах, по оценке Минсельхоза, погибло 8,5 тыс. га посевов сельхозкультур. Ущерб составляет более 114 млн руб.

В республике завершается уборочная кампания. На оперативном совещании в региональном правительстве 29 сентября министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил, что более 89% зерновых уже обмолочено.

Москвичам предсказали на среду прохладную погоду без осадков
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Урожайность превышает 27 центнеров с гектара, написал ранее в своем телеграм-канале премьер республики Андрей Назаров. По его словам, это хороший показатель.

«Нам бы еще несколько дней хорошей погоды, чтобы завершить уборочную страду максимально эффективно», — добавил чиновник.

Минувшее лето в Башкирии выдалось «необычно дождливым», особенно много осадков выпало в августе, когда улицы города превращались в настоящие реки, пишет местный новостной портал «Горобозор».

О продолжительных циклонах, накрывших территорию региона, сообщал и Башгидрометцентр. 4 сентября, когда за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков, сильный ливень привел к подтоплению жилых домов в столице республики Уфе.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Башкирия Минсельхоз режим ЧС осадки
Материалы по теме
В Дагестане из-за дождей рухнула древняя стена
Общество
Минстрой объяснил, почему нельзя отказаться от укладки асфальта в дождь
Общество
В Башкирии запретили публикацию данных об ударах БПЛА и их последствиях
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Умерла музыкальный руководитель театра Вахтангова Татьяна Агаева Общество, 14:41
Минфин предложил поднять НДФЛ для иноагентов до 30% Экономика, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Из британских тюрем по ошибке выпустили сотни заключенных Общество, 14:36
Глава Спортивного арбитражного суда уволился из-за рака Спорт, 14:36
Цена золота впервые в истории превысила $3850 за унцию Инвестиции, 14:36
Суд на Алтае решил, что реестр воинского учета не введен в эксплуатацию Общество, 14:35
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 14:34
Венгрия ответила Украине блокировкой 12 новостных порталов в Сети Политика, 14:31
Путин подписал указ об осеннем призыве Политика, 14:27
АвтоВАЗ перешел на сокращенную рабочую неделю Авто, 14:26
В Узбекистане рынок e-commerce только формируется. Чем он интересенПодписка на РБК, 14:23
⁠Франция и Германия отправили военных в Данию после инцидентов с дронами Политика, 14:21
Вице-губернатор Краснодарского края решил уйти на военную операцию Политика, 14:18