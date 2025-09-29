В каждом пятом районе Башкирии предложили ввести режим ЧС из-за ливней

Фото: Минсельхоз Республики Башкортостан

Минсельхоз Башкирии предложил ввести режим чрезвычайной ситуации сразу в нескольких районах республики, где зафиксировано переувлажнение почвы из-за обильных осадков в августе и сентябре 2025 года. Как сообщили «РБК Уфа» в пресс-службе ведомства, в список, где могут объявить ЧС, включены 11 из 54 административных районов республики.

Это Чишминский, Благоварский, Илишевский, Иглинский, Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Калтасинский, Краснокамский, Татышлинский и Кигинский районы. Они расположены в центральной, северо-западной, северной и северо-восточной частях Башкирии.

В этих муниципалитетах, по оценке Минсельхоза, погибло 8,5 тыс. га посевов сельхозкультур. Ущерб составляет более 114 млн руб.

В республике завершается уборочная кампания. На оперативном совещании в региональном правительстве 29 сентября министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил, что более 89% зерновых уже обмолочено.

Урожайность превышает 27 центнеров с гектара, написал ранее в своем телеграм-канале премьер республики Андрей Назаров. По его словам, это хороший показатель.

«Нам бы еще несколько дней хорошей погоды, чтобы завершить уборочную страду максимально эффективно», — добавил чиновник.

Минувшее лето в Башкирии выдалось «необычно дождливым», особенно много осадков выпало в августе, когда улицы города превращались в настоящие реки, пишет местный новостной портал «Горобозор».

О продолжительных циклонах, накрывших территорию региона, сообщал и Башгидрометцентр. 4 сентября, когда за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков, сильный ливень привел к подтоплению жилых домов в столице республики Уфе.