Москвичей предупредили о пасмурной погоде 29 сентября

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В Москве 29 сентября ожидается пасмурный день, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода». Температура воздуха будет держаться на уровне плюс 9–10 градусов, однако будет ощущаться на несколько градусов прохладнее из-за восточного ветра, скорость которого достигнет 4,6 м/с.

Влажность составит около 51%, атмосферное давление останется стабильно высоким, около 764 мм рт. ст.

До конца недели в городе ожидается характерная для начала октября погода. Дневные температуры будут варьироваться в пределах плюс 8–12 градусов, а ночи станут немного прохладнее, с показателями около плюс 5–7 градусов. Возможность осадков остается низкой. Атмосферное давление в течение недели будет колебаться в узком диапазоне — от 762 до 764 мм рт. ст.