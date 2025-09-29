 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В работе терминалов саморегистрации в аэропортах Канады произошел сбой

Пассажиры в нескольких канадских аэропортах столкнулись с трудностями при прохождении таможенного контроля на рейсы из-за сбоя в системе, затронувшего терминалы саморегистрации, сообщает CBC News.

Агентство пограничной службы Канады (Canadian Border Services Agency, CBSA) в своем заявлении отметило, что уже работает над восстановлением работы терминалов.

«Сегодня днем CBSA столкнулось с системным сбоем, затронувшим терминалы саморегистрации в нескольких международных аэропортах Канады. Этот сбой был вызван непредвиденной технической проблемой во время планового обслуживания систем, и мы делаем все возможное для восстановления работы», — говорится в заявлении агентства.

Как отмечает CBC News, сбои затронули, в частности, международный аэропорт Трюдо в Монреале, международный аэропорт Торонто и международный аэропорт Калгари.

В Евросоюзе назвали причину сбоев в работе аэропортов
Общество
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Пассажиров перенаправляют на линии первичного досмотра для прохождения ручного контроля. Представитель агентства заявил, что CBSA тесно сотрудничает с руководством аэропортов, чтобы минимизировать задержки и провести все необходимые процедуры.

Как пишет CBC News, это не первый общеканадский сбой в работе таможенных терминалов. Проблемы в апреле и июне также вызвали задержки в некоторых крупных канадских аэропортах.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
сбой аэропорты Канада
Материалы по теме
Системы аэропортов Европы подверглись кибератаке
Общество
В работе польских аэропортов произошел сбой
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отменах и переносах рейсов из-за сбоя
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты Политика, 05:18
Песков назвал отравление алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим» Общество, 05:07
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Партия Санду увеличила отрыв от конкурентов на молдавских выборах Политика, 04:51
В работе терминалов саморегистрации в аэропортах Канады произошел сбой Общество, 04:39
Песков заявил об отсутствии сигналов из Киева о продолжении переговоров Политика, 04:14
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах Политика, 03:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника Политика, 03:46
Reuters узнал о планах ужесточить правила для мигрантов в Великобритании Политика, 03:34
Нетаньяху сравнил удар по Катару с операцией США против бен Ладена Политика, 03:20
В США в отсеке шасси самолета нашли тело безбилетника Общество, 03:11
Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая Спорт, 02:56
Избиратели в Приднестровье поддержали оппозиционный «Патриотический блок» Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31