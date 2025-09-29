В работе терминалов саморегистрации в аэропортах Канады произошел сбой
Пассажиры в нескольких канадских аэропортах столкнулись с трудностями при прохождении таможенного контроля на рейсы из-за сбоя в системе, затронувшего терминалы саморегистрации, сообщает CBC News.
Агентство пограничной службы Канады (Canadian Border Services Agency, CBSA) в своем заявлении отметило, что уже работает над восстановлением работы терминалов.
«Сегодня днем CBSA столкнулось с системным сбоем, затронувшим терминалы саморегистрации в нескольких международных аэропортах Канады. Этот сбой был вызван непредвиденной технической проблемой во время планового обслуживания систем, и мы делаем все возможное для восстановления работы», — говорится в заявлении агентства.
Как отмечает CBC News, сбои затронули, в частности, международный аэропорт Трюдо в Монреале, международный аэропорт Торонто и международный аэропорт Калгари.
Пассажиров перенаправляют на линии первичного досмотра для прохождения ручного контроля. Представитель агентства заявил, что CBSA тесно сотрудничает с руководством аэропортов, чтобы минимизировать задержки и провести все необходимые процедуры.
Как пишет CBC News, это не первый общеканадский сбой в работе таможенных терминалов. Проблемы в апреле и июне также вызвали задержки в некоторых крупных канадских аэропортах.
