Египтянин сдвинул зубами судно весом 700 тонн. Видео
44-летний египетский борец Ашраф Махрус, известный как Кабонга, сдвинул зубами судно весом 700 т на 15 м в Хургаде в Египте. После этого он протащил еще два общей массой около 1150 т, сообщает NBC News.
Махрус заявил, что намерен подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Текущий рекорд составляет 614 т, уточняет телеканал.
Спортсмен ранее тянул поезд и локомотив, а в марте этого года был занесен в Книгу рекордов за протяжку поезда весом 279 т, а также за рекорд по буксировке локомотива.
В будущем он планирует побить новые рекорды, в том числе попробовать сдвинуть подводную лодку массой 263 тыс. т.
В начале июня американский актер Том Круз установил мировой рекорд, совершив 16 прыжков с горящим парашютом во время съемок восьмой части фильма «Миссия невыполнима».
62-летний Круз стал рекордсменом по числу дублей такого прыжка, выполненных одним человеком для одной сцены. В каждом случае актер прыгал из вертолета с пропитанным горючей смесью парашютом, который воспламенялся в воздухе. После этого он сбрасывал его, раскрывал запасной и благополучно приземлялся.
