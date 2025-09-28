 Перейти к основному контенту
На западе Украины водитель сбил двух военных при проверке документов

Водитель автомобиля Daewoo Lanos в Тернополе сбил двух военнослужащих, когда те решили проверить его документы. Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

Военные решили проверить у мужчины документы воинского учета. Он отказал им, заперся в машине и поехал вперед, из-за чего два военных получили ранения. Еще один солдат выстрелил в колесо автомобиля. Водитель Daewoo с места происшествия скрылся.

Раненых военных доставили в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и опрашивает свидетелей и очевидцев.

Тернополь располагается на западе Украины и является административным центром Тернопольской области. Численность населения на 2024 год составляет 217,9 тыс. человек.

Всеобщая мобилизация на Украине началась сразу после того, как Россия начала военную операцию в феврале 2022 года. Сначала на службу призывались граждане в возрасте от 27 до 60 лет. В 2024 году президент Владимир Зеленский подписал закон, который понизил нижний возрастной порог для мобилизации до 25 лет.

В сентябре «Страна.ua» со ссылкой на источники в Раде сообщила, что в случае ухудшения ситуации на фронте власти могут пойти еще на одно снижение призывного возраста — на этот раз до 18 лет. Также могут урезать основания для брони от мобилизации, что затронет сотни тысяч мужчин.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Тернополь ТЦК военные ДТП
