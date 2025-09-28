Давка на предвыборном митинге в Индии, где погибли 39 человек. Видео
В Индии в городе Карур, штат Тамилнад, на предвыборном митинге актера и главы оппозиционной партии «Тамилага Веттри Кажагам» Джозефа Виджая случилась давка, сообщает Reuters. В столпотворении погибли как минимум 39 человек, еще 51 пострадал.
На кадрах можно увидеть массовое скопление людей, которые стараются выбраться из толпы, кричат и пытаются забраться на возвышенности. В другом фрагменте показан вид сверху: на нем видны стоящий агитационный автобус политика и хаотично движущаяся вокруг толпа. Далее следуют уже кадры из больницы, где пострадавшим оказывают помощь.
Главный министр Тамилнада Мутхувел Карунанидхи Сталин в соцсети X выразил соболезнования семьям погибших.
