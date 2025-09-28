 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

При столкновении баржи и моторной лодки в Самарской области погиб человек

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России
Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России

В районе пристани Шелехметь в Волжском районе Самарской области столкнулись баржа и моторная лодка, сообщили РБК в главном управлении МЧС по региону.

По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал; специалисты устанавливают их личности. Всего в лодке находилось два человека.

Как сообщили в главке МЧС, разлива горюче-смазочных материалов не произошло, а судовой ход работает в штатном режиме.

В Татарстане на Волге опрокинулся прогулочный катер
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

12 сентябре в Татарстане перевернулся катер, на борту которого находились не менее чем шесть человек. В результате четверо из них погибли, причем тело последнего обнаружили спустя восемь дней.

Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Александра Озерова
Самарская область баржа лодка столкновение
