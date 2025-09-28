 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Краснодар
Краснодар (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность, сообщается в приложении МЧС.

«Существует угроза падения ракет», — отметили в ведомстве по ЧС.

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта, говорится в телеграм-канале об оперативной ситуации на мосту.

Спустя 14 минут ракетную опасность на Кубани отменили, на Крымском мосту также сняли ограничения.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

26 сентября над территорией Краснодарского края перехватили три беспилотника. За день до этого из-за падения обломков дрона загорелось предприятие в Белореченском районе.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Краснодарский край ракетная опасность Крымский мост
Материалы по теме
В Краснодарском крае потушили пожар, начавшийся из-за обломков БПЛА
Политика
За ночь над российскими регионами сбили 41 беспилотник
Политика
Мэр Новороссийска назвал число обращений о повреждении домов дронами
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
В Кремле сообщили, что по-прежнему готовы принять Трампа в Москве Политика, 12:24
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на втором турнире ATP подряд Спорт, 12:23
Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам на Украине Политика, 12:15
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность Политика, 12:02
Big Data и омниканальность: как банки меняют рекламный рынок Радио, 12:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Победить рутину и достигать целей. Экологичные привычки руководителяПодписка на РБК, 12:00
Лавров рассказал об отказе ООН раскрыть материалы о Буче Политика, 11:59
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Как цифровые технологии меняют современный агробизнес Тренды, 11:57
При пожаре в московском приюте для животных погибли 13 собак Общество, 11:46
Разрешите себе не хотеть: 8 стратегий против прокрастинацииПодписка на РБК, 11:36
Зеленский пригрозил ответными ударами «принудить» Россию к дипломатии Политика, 11:35