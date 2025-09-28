В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

Краснодар (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность, сообщается в приложении МЧС.

«Существует угроза падения ракет», — отметили в ведомстве по ЧС.

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта, говорится в телеграм-канале об оперативной ситуации на мосту.

Спустя 14 минут ракетную опасность на Кубани отменили, на Крымском мосту также сняли ограничения.

26 сентября над территорией Краснодарского края перехватили три беспилотника. За день до этого из-за падения обломков дрона загорелось предприятие в Белореченском районе.