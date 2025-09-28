Синоптик рассказал о скором приходе старого бабьего лета в Москву

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

С 29 сентября в Москву придет старое бабье лето, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьев LIVE».

По его словам, в понедельник дневная температура воздуха будет составлять до +12 градусов, а ночная опустится не ниже +2...+5. Со вторника по четверг ночью станет холоднее — температура будет колебаться около нулевой отметки с высокой вероятностью слабых заморозков, а днем воздух прогреется до +8…+13 градусов.

В конце недели, по прогнозам синоптика, дневная температура составит от +9 до +14 градусов, а ночная опустится не ниже +1...+6.

Тишковец и ранее прогнозировал осеннее потепление. По его словам, оно обусловлено обширным скандинавским антициклоном, который задержится на 5–7 суток.

Он уточнил, что осадков не ожидается, но россиянам стоит быть готовыми к «практически штилевому» ветру в Москве и Центральной России.