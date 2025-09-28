 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Синоптик рассказал о скором приходе старого бабьего лета в Москву

Синоптик Тишковец: на предстоящей неделе в Москву придет старое бабье лето
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

С 29 сентября в Москву придет старое бабье лето, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьев LIVE».

По его словам, в понедельник дневная температура воздуха будет составлять до +12 градусов, а ночная опустится не ниже +2...+5. Со вторника по четверг ночью станет холоднее — температура будет колебаться около нулевой отметки с высокой вероятностью слабых заморозков, а днем воздух прогреется до +8…+13 градусов.

В конце недели, по прогнозам синоптика, дневная температура составит от +9 до +14 градусов, а ночная опустится не ниже +1...+6.

Синоптик назвал сроки возвращения в Россию бабьего лета «по-старому»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Тишковец и ранее прогнозировал осеннее потепление. По его словам, оно обусловлено обширным скандинавским антициклоном, который задержится на 5–7 суток.

Он уточнил, что осадков не ожидается, но россиянам стоит быть готовыми к «практически штилевому» ветру в Москве и Центральной России.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
синоптик синоптики Бабье лето Москва прогноз погоды
Материалы по теме
Синоптик предупредил о заморозках в европейской части России
Общество
Синоптики предупредили о первых ночных заморозках в Москве
Общество
Синоптик рассказал о самом позднем наступлении осени за все наблюдения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Джеймс Бонд в Турции: зачем иностранцы снимают там кино. Репортаж РБК Технологии и медиа, 11:00
В Киеве после взрывов произошли пожары Политика, 10:47
8 черт, по которым работодатели выбирают лучшего кандидата — Fast CompanyПодписка на РБК, 10:46
В США умер старейший глава мормонов Общество, 10:34
JOMO: почему мы стали радоваться тому, что что-то пропустилиПодписка на РБК, 10:20
Россия не попала в число «первостепенных» стран для гражданской авиации Политика, 10:19
Русскую кухню зря считают майонезной: как работает бренд-шеф White RabbitПодписка на РБК, 10:08
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Синоптик рассказал о скором приходе старого бабьего лета в Москву Общество, 10:04
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Оборонка — новый бигтех. Как военные осваивают венчурное инвестированиеПодписка на РБК, 10:00
Как виртуальные операторы связи влияют на развитие финтех-экосистем Отрасли, 09:56
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:31
МВФ оценил влияние геополитики на доллар, евро и юань в мировой торговлеПодписка на РБК, 09:30
Губернатор рассказал об отражении атаки дронов, летевших на Ярославль Политика, 09:29