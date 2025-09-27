 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лишенный визы США президент Колумбии призвал перенести штаб-квартиру ООН

Лишенный визы США президент Колумбии Петро призвал перенести штаб-квартиру ООН
Густаво Петро
Густаво Петро (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Президент Колумбии Густаво Петро, у которого США аннулировали визу, предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. Об этом он написал в Х.

Ранее Госдепартамент США объявил об аннулировании визы Петро после его выступления на улице Нью-Йорка во время антиизраильских протестов. Колумбийский лидер «вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию», заявили в ведомстве.

Петро в ответ заявил, что государственные лидеры, участвующие в Генассамблее ООН, обладают полной неприкосновенностью и правительство США не имеет права «ограничивать свободу мнения» в стране. По словам президента, факт аннулирования визы после его призыва к США и Израилю «не поддерживать геноцид» доказывает, что американское правительство не следует международному праву.

«Штаб-квартира ООН не может больше оставаться в Нью-Йорке», — написал Петро.

Госдеп решил аннулировать визу президента Колумбии за «подстрекательство»
Политика

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября 2025 года и завершится 8 сентября 2026-го. Петро прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятии. В выступлении на Генассамблее он раскритиковал американские власти, заявив, что война с наркотиками провалилась, и осудил поддержку США израильского наступления в секторе Газа.

После выступления на ГА ООН премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 26 сентября в Нью-Йорке усилились продолжающиеся несколько недель протесты. На улицы вышли сотни демонстрантов, включая Петро. «Я прошу всех солдат армии Соединенных Штатов не целиться в человечество из своих винтовок. Не подчиняйтесь приказу [президента США Дональда] Трампа! Подчиняйтесь велению человечества!» — приводит слова Петро издание Semana.

Сообщая об аннулировании визы Петро, Госдеп назвал действия колумбийского президента на протестах безрассудными и подстрекательскими.

Софья Полковникова
Колумбия ООН США штаб-квартира ООН Густаво Петро
