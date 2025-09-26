CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Сотням американских генералов и адмиралов приказали срочно прибыть в США «чтобы собрать лошадей в конюшню и привести их в форму», заявил CNN осведомленный источник в Пентагоне.

«Речь идет о том, чтобы собрать лошадей в конюшню и привести их в форму. <...> А парни со звездами на плечах — лучшая аудитория с точки зрения оптики», — сказал он.

The Washington Post со ссылкой на источники назвало целью мероприятия короткую речь министра обороны Пита Хегсета о военных стандартах и воинском духе. «Это возможность для Хегсета сказать им: присоединяйтесь, или ваша карьера может сократиться», — добавил источник CNN.

По данным WP, явиться на базу морской пехоты США в Вирджинии должны все командиры от бригадного генерала и выше вместе со старшими советниками, исключения допускаются лишь с одобрения высшего руководства. Они прибудут с разных концов света.

Встреча, по информации издания, будет носить характер «подбадривающего митинга». Хегсет намерен представить новую концепцию развития армии, подчеркнуть роль «воинского духа» и объявить о введении новых стандартов боеготовности и подготовки, сообщили CNN три источника.

Ранее министр распорядился провести масштабные изменения в ведомстве, в том числе сократить число генералов на 20%, уволить без причины других старших руководителей и переименовать Министерство обороны в «Министерство войны».