Глава МАГАТЭ поговорил с Путиным о танго и «нетипичном лидере» Аргентины
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудил с президентом России Владимиром Путиным танго и вопросы большой политики. Об этом Гросси сказал в интервью Radio Mitre, видео опубликовано на YouTube-канале радиостанции.
«Мы говорили о танго, о том, что такое Аргентина, об аргентинской культуре. Он сказал: «Ну у вас [в Аргентине] очень нетипичный лидер [президент Хавьер Милей], но то, что он делает в экономических вопросах, очень разумно», — сказал Гросси.
Ранее глава МАГАТЭ назвал важной прошедшую встречу с Путиным. Он сообщил, что обсудил с российским президентом вопросы ядерной энергетики, нераспространения ядерного оружия, а также проблемы ядерной безопасности. «Благодарен за поддержку беспристрастной и профессиональной работы МАГАТЭ», — написал Гросси.
Путин в разговоре с Гросси отметил, что Россия активно сотрудничает с МАГАТЭ, старается оказать «посильную помощь» в решении важных задач, которые стоят перед агентством.
