Путину и Лукашенко подали на рабочий завтрак зеленую гречку и омлет
После переговоров в формате «один на один» в Кремле у президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся рабочий завтрак, сообщил телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.
Согласно опубликованному меню, на столе у президентов в Голубой гостиной были: белковый омлет с форелью и спаржей, зеленая гречка с авокадо и яйцом, ролл с пастрами из говядины, пшенная каша с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком, творожная запеканка с изюмом и клубникой.
Встреча двух президентов тет-а-тет продлилась полтора часа. Перед ее началом политики общались друг с другом в присутствии прессы. Путин отметил, что Белоруссия стала «серьезным партнером» России в области атомной энергетики. При участии Москвы в республике была построена первая АЭС, которая создает теперь около 40% электричества страны.
Лукашенко, в свою очередь, предложил построить атомную электростанцию на востоке Белоруссии, чтобы использовать мощности этой АЭС для обеспечения электроэнергией новых регионов России.
