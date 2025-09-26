Путину и Лукашенко подали на рабочий завтрак зеленую гречку и омлет

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, 26 сентября 2025 года (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

После переговоров в формате «один на один» в Кремле у президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся рабочий завтрак, сообщил телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

Согласно опубликованному меню, на столе у президентов в Голубой гостиной были: белковый омлет с форелью и спаржей, зеленая гречка с авокадо и яйцом, ролл с пастрами из говядины, пшенная каша с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком, творожная запеканка с изюмом и клубникой.

Фото: pul_1 / Telegram

Встреча двух президентов тет-а-тет продлилась полтора часа. Перед ее началом политики общались друг с другом в присутствии прессы. Путин отметил, что Белоруссия стала «серьезным партнером» России в области атомной энергетики. При участии Москвы в республике была построена первая АЭС, которая создает теперь около 40% электричества страны.

Лукашенко, в свою очередь, предложил построить атомную электростанцию на востоке Белоруссии, чтобы использовать мощности этой АЭС для обеспечения электроэнергией новых регионов России.