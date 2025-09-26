Черниговские власти сообщили о повреждении нескольких объектов энергетики

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Несколько объектов энергетической инфраструктуры были повреждены в Черниговской области на севере Украины, начались перебои со светом, сообщает глава областной администрации Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале.

Чаус подчеркнул, что в регионе работают системы ПВО.

«Суспiльне» сообщало об объявлении воздушной тревоги в Киеве и ряде областей. Позже в украинской столице тревогу сняли, передавало «Суспiльне».

Ранее в сентябре издание сообщило о повреждениях на двух предприятиях критической инфраструктуры, а также на одном частном предприятии в окрестностях города Нежина в Черниговской области. Тогда на критических объектах начались пожары.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.