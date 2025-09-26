 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Черниговские власти сообщили о повреждении нескольких объектов энергетики

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Несколько объектов энергетической инфраструктуры были повреждены в Черниговской области на севере Украины, начались перебои со светом, сообщает глава областной администрации Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале.

Чаус подчеркнул, что в регионе работают системы ПВО.

Генсек НАТО назвал нерациональным уничтожение дронов ракетами
Политика
Марк Рютте

«Суспiльне» сообщало об объявлении воздушной тревоги в Киеве и ряде областей. Позже в украинской столице тревогу сняли, передавало «Суспiльне».

Ранее в сентябре издание сообщило о повреждениях на двух предприятиях критической инфраструктуры, а также на одном частном предприятии в окрестностях города Нежина в Черниговской области. Тогда на критических объектах начались пожары.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Софья Полковникова
Украина Черниговская область энергоснабжение
Ученые предположили, останки какого «монстра» нашли на пляже на Курилах Общество, 16:52
У прилетевшего во Внуково Джейсона Деруло пропал багаж Общество, 16:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
В Москве завершили реставрацию «Миллионного моста» - акведука в Ростокино Недвижимость, 16:44
Microsoft отключила ЦАХАЛ от сервиса Azure из-за слежки за палестинцами Политика, 16:35
Первое заседание по ставке в новом году ЦБ проведет в пятницу, 13-го Финансы, 16:33
Финскому спа-центру грозит банкротство после закрытия границ с Россией Бизнес, 16:32
Генсек РФС предложил позвать на ЧМ-2026 Путина вместе со сборной России Спорт, 16:31
Минобороны показало кадры боя и уничтожения безэкипажных катеров ВСУ Политика, 16:25
Правые в Австрии увидели «окно возможностей» с Россией из-за Трампа Политика, 16:23
Аршавин подал в суд на Барановскую Спорт, 16:16
На кинокритика Антона Долина завели дело о нарушении закона об иноагентах Политика, 16:15
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Зеленский сообщил о нарушении дронами Венгрии границ Украины Политика, 16:08