Маршрут движения двух поездов поменяли после взрыва в Псковской области
Два пассажирских поезда «Ласточка», которые курсируют между Санкт-Петербургом и Псковом, временно будут двигаться по измененному маршруту, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Они проедут через станцию Батецкая.
Речь идет о поезде № 809, следующем из Санкт-Петербурга в Псков, и обратном маршруте — № 810 Псков — Петербург. Изменения в расписании связаны с техническими причинами, добавили в ОЖД.
Утром 26 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о взрыве на железнодорожных путях в регионе. По его словам, никто не пострадал. Схода железнодорожного состава также не произошло. Инцидент случился недалеко от станции Плюсса.
