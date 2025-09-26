Курсирующие между Петербургом и Псковом «Ласточки» изменят маршрут после взрыва

Маршрут движения двух поездов поменяли после взрыва в Псковской области

Фото: Олег Яковлев / РБК

Два пассажирских поезда «Ласточка», которые курсируют между Санкт-Петербургом и Псковом, временно будут двигаться по измененному маршруту, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Они проедут через станцию Батецкая.

Речь идет о поезде № 809, следующем из Санкт-Петербурга в Псков, и обратном маршруте — № 810 Псков — Петербург. Изменения в расписании связаны с техническими причинами, добавили в ОЖД.

Утром 26 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о взрыве на железнодорожных путях в регионе. По его словам, никто не пострадал. Схода железнодорожного состава также не произошло. Инцидент случился недалеко от станции Плюсса.