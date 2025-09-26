СК завершил дело о гибели генерала Москалика при взрыве в Балашихе
Следователи завершили расследование уголовного дела против Игната Кузина, который подозревается в организации взрыва в Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщил СК.
Следователи полагают, что Кузин, который был завербован Службой безопасности Украины, установил бомбу возле подъезда дома на бульваре Нестерова в городе Балашихе Московской области. Там жил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
Бомба была подорвана дистанционно утром 25 апреля 2025 года, когда генерал вышел из подъезда.
«В результате взрыва Москалик погиб на месте. Помимо этого, в результате преступления повреждено имущество 20 граждан», — сообщил СК.
Уголовное дело в отношении Кузина направлено для решения вопроса о передаче в суд, добавили в СК.
В августе сотрудники ФСБ в Саратовской области задержали соучастника убийства Москалика — гражданина России 1976 года рождения. В спецслужбе сообщили, что задержанный причастен к доставке в Подмосковье самодельной бомбы, при взрыве которой погиб генерал.
По версии ФСБ, задержанный в июле 2023 года вышел на украинские спецслужбы через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена) и за деньги «действовал против безопасности» России.
Следственный отдел управления ФСБ по Саратовской области возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (пособничество в совершении теракта) и ч. 6 ст. 222.1 (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенный организованной группой) УК, его арестовали.
Читайте РБК в Telegram.
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов