СК завершил дело о гибели генерала Москалика при взрыве в Балашихе

Следственные действия на месте взрыва автомобиля в Балашихе (Фото: Елена Синицына / ТАСС)

Следователи завершили расследование уголовного дела против Игната Кузина, который подозревается в организации взрыва в Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщил СК.

Следователи полагают, что Кузин, который был завербован Службой безопасности Украины, установил бомбу возле подъезда дома на бульваре Нестерова в городе Балашихе Московской области. Там жил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Бомба была подорвана дистанционно утром 25 апреля 2025 года, когда генерал вышел из подъезда.



«В результате взрыва Москалик погиб на месте. Помимо этого, в результате преступления повреждено имущество 20 граждан», — сообщил СК.

Уголовное дело в отношении Кузина направлено для решения вопроса о передаче в суд, добавили в СК.



В августе сотрудники ФСБ в Саратовской области задержали соучастника убийства Москалика — гражданина России 1976 года рождения. В спецслужбе сообщили, что задержанный причастен к доставке в Подмосковье самодельной бомбы, при взрыве которой погиб генерал.

По версии ФСБ, задержанный в июле 2023 года вышел на украинские спецслужбы через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена) и за деньги «действовал против безопасности» России.

Следственный отдел управления ФСБ по Саратовской области возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (пособничество в совершении теракта) и ч. 6 ст. 222.1 (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенный организованной группой) УК, его арестовали.