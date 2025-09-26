 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку у станции «Купчино»

Фото: Megapolisonline / Telegram
Фото: Megapolisonline / Telegram

Пассажирский автобус врезался в остановку общественного транспорта на Балканской площади в Санкт-Петербурге, сообщили в региональном управлении МВД.

Пострадавших в результате происшествия нет. По предварительной информации, причиной ДТП могло стать то, что водитель забыл задействовать ручной тормоз.

Как пишет «Фонтанка», авария произошла с участием автобуса, выполнявшего рейс по маршруту № 253. В обслуживающей компании изданию пояснили, что водителя отправят на пересдачу правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств. Там добавили, что на маршрут выйдет дополнительный автобус.

В Тульской области автобус с пассажирами опрокинулся на крышу
Общество
Фото:Прокуратура Тульской области / Telegram

В апреле в Санкт-Петербурге полностью сгорел автобус, выполнявший рейс по маршруту № 151. Пожар начался с моторного отсека, после чего огонь быстро распространился по всему автобусу. Пострадавших в результате не было. В результате ЧП организатору перевозок пришлось временно изменить маршруты автобусов № 1 и № 151.

Читайте РБК в Telegram.

Евгений Вахляев
Санкт-Петербург автобусная остановка ДТП с автобусом ДТП
