В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку у станции «Купчино»
Пассажирский автобус врезался в остановку общественного транспорта на Балканской площади в Санкт-Петербурге, сообщили в региональном управлении МВД.
Пострадавших в результате происшествия нет. По предварительной информации, причиной ДТП могло стать то, что водитель забыл задействовать ручной тормоз.
Как пишет «Фонтанка», авария произошла с участием автобуса, выполнявшего рейс по маршруту № 253. В обслуживающей компании изданию пояснили, что водителя отправят на пересдачу правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств. Там добавили, что на маршрут выйдет дополнительный автобус.
В апреле в Санкт-Петербурге полностью сгорел автобус, выполнявший рейс по маршруту № 151. Пожар начался с моторного отсека, после чего огонь быстро распространился по всему автобусу. Пострадавших в результате не было. В результате ЧП организатору перевозок пришлось временно изменить маршруты автобусов № 1 и № 151.
