Bloomberg рассказал о желании Эпштейна узнать о связи красоты с ДНК

Демонстранты, требующие обнародовать файлы по делу&nbsp;Джеффри Эпштейна в Вашингтоне, США, 2 сентября 2025 год
Демонстранты, требующие обнародовать файлы по делу Джеффри Эпштейна в Вашингтоне, США, 2 сентября 2025 год (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Финансист Джеффри Эпштейн хотел узнать связь между ДНК и красотой человеческого тела, сообщает Bloomberg со ссылкой на архив из 18 тыс. электронных писем из личного аккаунта Эпштейна в Yahoo, полученный агентством.

Эпштейн написал своему ассистенту, что планирует сделать взнос в проект «Персональный геном» (Personal Genome Project) Гарварда, которым руководил генетик Джордж Чёрч. Финансист хотел узнать, заключена ли красота в ДНК, и с 2006 по 2009 год он должен был потратить на этот проект более $1 млн, утверждает Bloomberg.

Чёрч, возглавляющий направление синтетической биологии в Гарвардском институте Висса, предложил «возможные темы» для одной из их встреч, включая «перепроектирование человека». В ответ на запросы Bloomberg лаборатория Чёрча сослалась на его извинения 2019 года за встречу с Эпштейном, пишет агентство.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на электронные письма финансиста, Эпштейн размышлял о природе красоты, а в одном из писем заявлял о разнице между красотой человеческого тела и концертом для фортепиано Моцарта, карибскими пейзажами, запахом гардении или математической формулой Эйлера.

Напротив Капитолия появилась статуя держащихся за руки Трампа и Эпштейна
Политика
Статуя, изображающая Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна, держащихся за руки, была установлена возле Капитолия&nbsp;в Вашингтоне, США,&nbsp; 23 сентября 2025 года

Джеффри Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней в 2008 году, был задержан в США летом 2019-го. Его обвинили в торговле девушками, включая 14-летних, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Судмедэкспертиза признала смерть миллиардера самоубийством.

8 сентября газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала поздравительную открытку президента США Дональда Трампа, адресованную Эпштейну на 50-летие в 2003 году. Речь идет о письме с поздравительным текстом на фоне контура обнаженной женщины. 9 сентября Трамп в комментарии NBC News отверг свою причастность к открытке и назвал это «закрытым вопросом».

