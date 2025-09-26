 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку

Слюсарь: в шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные отразили воздушную атаку, уничтожив и перехватив дроны в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Никто из людей не пострадал, уточнил глава региона. Он добавил, что в Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава, но пожар скоро потушили, а в Ростове повреждены несколько автомобилей на парковке, а также фасад и остекление магазина на улице Доватора.

В ночь на 25 сентября силы ПВО тоже отразили налет беспилотников на Ростовскую область. Дроны сбили над Аксайским, Красносулинским и Октябрьским сельскими районами, никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Ростовская область дроны ПВО
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
Над Ростовской областью отразили атаку дронов
Политика
Два человека пострадали в результате атаки дронов на Ростовскую область
Политика
Слюсарь рассказал об отражении атаки дронов в Ростовской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Алиев озвучил новую причину обмеления Каспия Общество, 06:06
Bloomberg узнал, что Amazon выплатит $2,5 млрд по иску об обмане клиентов Технологии и медиа, 05:48
Афипский НПЗ загорелся из-за падения обломков дронов Политика, 05:36
Депутат рассказала о дополнительной отметке в российский паспорт Общество, 05:21
В шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 05:15
Каждая третья успешная россиянка поддержала идею материнства без брака Общество, 05:00
Восемь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме на западе Германии Общество, 04:53
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В МИД назвали темы встречи Лаврова и Гутерриша на полях Генассамблеи ООН Политика, 04:29
Трамп заявил, что экономика России катится к чертям Политика, 04:09
«Авито Работа» назвала самые высокооплачиваемые рабочие профессии Бизнес, 04:02
ВС Южной Кореи открыли огонь по кораблю КНДР Политика, 03:53
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 03:31
Ученые в США задумались о нанесении ядерного удара по астероиду Общество, 03:24
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:13