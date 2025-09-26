В шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку
Российские военные отразили воздушную атаку, уничтожив и перехватив дроны в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Никто из людей не пострадал, уточнил глава региона. Он добавил, что в Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава, но пожар скоро потушили, а в Ростове повреждены несколько автомобилей на парковке, а также фасад и остекление магазина на улице Доватора.
В ночь на 25 сентября силы ПВО тоже отразили налет беспилотников на Ростовскую область. Дроны сбили над Аксайским, Красносулинским и Октябрьским сельскими районами, никто не пострадал.
