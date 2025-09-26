Депутат рассказала о дополнительной отметке в российский паспорт
Любой гражданин России имеет право бесплатно поставить в паспорт штамп с информацией о группе крови и резус-факторе, рассказала «РИА Новости» член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
Парламентарий уточнила, что штамп можно получить в поликлинике по месту прикрепления или на станции переливания крови. Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. Для получения штампа от гражданина потребуются паспорт, СНИЛС и паспорт донора (при наличии).
Дрожжина пояснила, что штамп с информацией о группе крови и резус-факторе размещается на 18-й или 19-й странице паспорта. Запись включает дату анализа, наименование медицинского учреждения и подпись специалиста.
Для бывших доноров процедура проводится без дополнительного анализа. Гражданам, не сдававшим кровь ранее, потребуется пройти бесплатное лабораторное исследование.
В 2024 году в МВД назвали обязательные отметки в паспорте гражданина России, в том числе о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также сведения об отношении к воинской обязанности. Сведения о браке, детях и ранее выданных паспортах ставятся гражданином по желанию.
