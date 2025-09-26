 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Депутат рассказала о дополнительной отметке в российский паспорт

Депутат Дрожжина: в паспорт можно внести сведения о группе крови и резус-факторе

Любой гражданин России имеет право бесплатно поставить в паспорт штамп с информацией о группе крови и резус-факторе, рассказала «РИА Новости» член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Парламентарий уточнила, что штамп можно получить в поликлинике по месту прикрепления или на станции переливания крови. Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. Для получения штампа от гражданина потребуются паспорт, СНИЛС и паспорт донора (при наличии).

Дрожжина пояснила, что штамп с информацией о группе крови и резус-факторе размещается на 18-й или 19-й странице паспорта. Запись включает дату анализа, наименование медицинского учреждения и подпись специалиста.

Для бывших доноров процедура проводится без дополнительного анализа. Гражданам, не сдававшим кровь ранее, потребуется пройти бесплатное лабораторное исследование.

В МВД назвали обязательные отметки в российском паспорте
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В 2024 году в МВД назвали обязательные отметки в паспорте гражданина России, в том числе о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также сведения об отношении к воинской обязанности. Сведения о браке, детях и ранее выданных паспортах ставятся гражданином по желанию.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

