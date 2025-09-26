ВС Южной Кореи открыли огонь по кораблю КНДР
Вооруженные силы (ВС) Южной Кореи открыли предупредительный огонь в сторону торгового судна КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных страны.
Корабль пересек северную ограничительную линию (NLL) в Желтом море, которая является фактической морской границей между Кореями, говорится в материале.
Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов страны, северокорейское судно около 5:00 утра по местному времени (23:00 мск) пересекло NLL в районе южнокорейского приграничного острова Пэнгнендо. После предупредительных радиограмм и выстрелов со стороны ВС Южной Кореи корабль покинул территориальные воды.
В августе южнокорейские военные открыли предупредительный огонь на границе с КНДР. Инцидент произошел на фоне совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield.
В Пхеньяне сочли этот эпизод провокацией южнокорейской стороны. По словам замглавы Генштаба Корейской народной армии Ко Чон Чхоля, северокорейские военнослужащие вели строительство постоянных ограждений вблизи южной пограничной линии, а солдаты Южной Кореи сделали более десяти предупредительных выстрелов.
