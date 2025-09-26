 Перейти к основному контенту
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

Движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее северные территории Йемена, заявило об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» с кассетной боеголовкой по району Яффе в Тель-Авиве. Об этом сообщили вооруженные силы хуситов в телеграм-канале.

Это произошло после того, как ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам хуситов в столице Йемена Сане. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по семи объектам, принадлежащим «службам безопасности и разведки» хуситов и армии, включая главный военный штаб, передает The Times of Israel.

Более 20 человек пострадали при атаке дрона хуситов на юге Израиля
Политика
Эйлат, Израиль

Накануне, 24 сентября, запущенный хуситами из Йемена беспилотник ударил по городу Эйлат на юге Израиля, в результате чего более 20 человек пострадали. Израильские военные признали, что попытки перехватить дрон с помощью двух ракет-перехватчиков ПВО «Железный купол» провалились, говорится в материале. При этом сирены с оповещением были включены «в соответствии с протоколом».

Вице-президент Йемена Айдарус аль-Зубайди заявил в интервью Bloomberg, что потребуется помощь США, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, чтобы победить хуситов, контролирующих большую часть страны. Другой вариант разгрома движения — это стремление к независимости Южного Йемена и одновременное сдерживание группировки на севере, добавил чиновник.

