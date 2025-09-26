Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

Движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее северные территории Йемена, заявило об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» с кассетной боеголовкой по району Яффе в Тель-Авиве. Об этом сообщили вооруженные силы хуситов в телеграм-канале.

Это произошло после того, как ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам хуситов в столице Йемена Сане. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по семи объектам, принадлежащим «службам безопасности и разведки» хуситов и армии, включая главный военный штаб, передает The Times of Israel.

Накануне, 24 сентября, запущенный хуситами из Йемена беспилотник ударил по городу Эйлат на юге Израиля, в результате чего более 20 человек пострадали. Израильские военные признали, что попытки перехватить дрон с помощью двух ракет-перехватчиков ПВО «Железный купол» провалились, говорится в материале. При этом сирены с оповещением были включены «в соответствии с протоколом».

Вице-президент Йемена Айдарус аль-Зубайди заявил в интервью Bloomberg, что потребуется помощь США, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, чтобы победить хуситов, контролирующих большую часть страны. Другой вариант разгрома движения — это стремление к независимости Южного Йемена и одновременное сдерживание группировки на севере, добавил чиновник.