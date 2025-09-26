Трамп ввел смертную казнь за убийства в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении смертной казни для обвиняемых в убийствах, совершенных в Вашингтоне, сообщила пресс-служба Белого дома. Раньше в городе действовала эта мера, но в 1981 году городской совет Вашингтона полностью отменил ее.
По словам американского лидера, такое решение связано с особым статусом столицы. Мягкая политика округа Колумбия в последние годы привела к росту преступности, поставив под угрозу жителей, гостей и деятельность федеральных органов, подчеркнули в Белом доме.
Так, Вашингтон вошел в число самых опасных городов страны, и в 2024 году уровень убийств здесь составил 27,3 на 100 тыс. жителей, говорится в сообщении. Это четвертый по величине показатель убийств в стране — почти в шесть раз выше, чем в Нью-Йорке.
«Мы не в игры играем», — заявил Трамп, подчеркнув, что после переброски бойцов Национальной гвардии за последние четыре недели в Вашингтоне не было зафиксировано ни одного случая убийства. «Тем, кто убивает людей в Вашингтоне, грозит смертный приговор», — сказал он, добавив, что указ вступает в силу немедленно.
Министр юстиции и генеральный прокурор Пэм Бонди заявила, что администрация США намерена добиваться расширения применения смертной казни на всю территорию страны.
