Политика⁠,
0

Трамп ввел смертную казнь за убийства в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении смертной казни для обвиняемых в убийствах, совершенных в Вашингтоне, сообщила пресс-служба Белого дома. Раньше в городе действовала эта мера, но в 1981 году городской совет Вашингтона полностью отменил ее.

По словам американского лидера, такое решение связано с особым статусом столицы. Мягкая политика округа Колумбия в последние годы привела к росту преступности, поставив под угрозу жителей, гостей и деятельность федеральных органов, подчеркнули в Белом доме.

Так, Вашингтон вошел в число самых опасных городов страны, и в 2024 году уровень убийств здесь составил 27,3 на 100 тыс. жителей, говорится в сообщении. Это четвертый по величине показатель убийств в стране — почти в шесть раз выше, чем в Нью-Йорке.

«Мы не в игры играем», — заявил Трамп, подчеркнув, что после переброски бойцов Национальной гвардии за последние четыре недели в Вашингтоне не было зафиксировано ни одного случая убийства. «Тем, кто убивает людей в Вашингтоне, грозит смертный приговор», — сказал он, добавив, что указ вступает в силу немедленно.

Министр юстиции и генеральный прокурор Пэм Бонди заявила, что администрация США намерена добиваться расширения применения смертной казни на всю территорию страны.

Дарья Лебедева
Дональд Трамп США смертная казнь
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
