Трамп подписал меморандум о борьбе с внутренним терроризмом в США
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с внутренним терроризмом и организованным политическим насилием в стране. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.
Стратегия будет направлена на искоренение структур, пропагандирующих организованное насилие, запугивание и заговоры против прав человека. «Такие меры помогут защитить основы демократического общества от попыток подрыва», — говорится в тексте.
Генеральный прокурор уполномочен рекомендовать признание групп, члены которых участвуют во внутреннем терроризме, в качестве внутренних террористических организаций. Перечень таких организаций должен быть представлен президенту через советника по внутренней безопасности.
Накануне Трамп признал движение «Антифа» террористическим. В указе утверждается, что движение представляет собой военизированную анархистскую группировку, которая открыто призывает к свержению правительства США и использует насилие для достижения политических целей.
Непосредственным катализатором указа стало убийство праворадикального активиста Чарли Кирка 10 сентября. На гильзах, найденных на месте преступления, криминалисты обнаружили провокационные надписи: отсылку к итальянской партизанской песне Bella Ciao, лозунг «Эй, фашисты! Ловите!»
Подозреваемый в убийстве — 22-летний Тайлер Робинсон — добровольно сдался полиции.
