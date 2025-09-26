Трамп подписал меморандум о борьбе с внутренним терроризмом в США

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с внутренним терроризмом и организованным политическим насилием в стране. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

Стратегия будет направлена на искоренение структур, пропагандирующих организованное насилие, запугивание и заговоры против прав человека. «Такие меры помогут защитить основы демократического общества от попыток подрыва», — говорится в тексте.

Генеральный прокурор уполномочен рекомендовать признание групп, члены которых участвуют во внутреннем терроризме, в качестве внутренних террористических организаций. Перечень таких организаций должен быть представлен президенту через советника по внутренней безопасности.

Накануне Трамп признал движение «Антифа» террористическим. В указе утверждается, что движение представляет собой военизированную анархистскую группировку, которая открыто призывает к свержению правительства США и использует насилие для достижения политических целей.

Непосредственным катализатором указа стало убийство праворадикального активиста Чарли Кирка 10 сентября. На гильзах, найденных на месте преступления, криминалисты обнаружили провокационные надписи: отсылку к итальянской партизанской песне Bella Ciao, лозунг «Эй, фашисты! Ловите!»

Подозреваемый в убийстве — 22-летний Тайлер Робинсон — добровольно сдался полиции.