Аэропорт Волгограда ограничил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Волгограда ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале в 0:16 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он.

Ранее 25 сентября ограничения на фоне угрозы атаки беспилотников вводились в двух аэропортах. В 1:56 мск в Сочи и в 21:13 в Тамбове. В обоих аэропортах ограничения сняли.

Аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В предыдущий раз аэропорт Волгограда ограничивал полеты в ночь на 24 сентября. До этого воздушную гавань закрывали для полетов на несколько часов в ночь на 22 сентября.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

