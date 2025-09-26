Аэропорт Волгограда ограничил полеты
Аэропорт Волгограда ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале в 0:16 мск.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он.
Ранее 25 сентября ограничения на фоне угрозы атаки беспилотников вводились в двух аэропортах. В 1:56 мск в Сочи и в 21:13 в Тамбове. В обоих аэропортах ограничения сняли.
В предыдущий раз аэропорт Волгограда ограничивал полеты в ночь на 24 сентября. До этого воздушную гавань закрывали для полетов на несколько часов в ночь на 22 сентября.
