Погибшая 20 лет назад в Испании женщина оказалась россиянкой
Национальная полиция Испании установила личность женщины, тело которой обнаружили у дороги недалеко от Барселоны в июле 2005 года, передает CNN. Погибшей оказалась россиянка Людмила Завада.
«Спустя 20 лет неизвестной женщине вернули имя. Каждая успешная идентификация вселяет надежду семьям и друзьям пропавших без вести и создает новые зацепки для следователей», — цитирует телеканал заявление генсека Интерпола Вальдеси Уркиса.
Тело женщины, одетой в топ, брюки и туфли розового цвета, нашли на дороге в испанском городе Виладеканс в июле 2005 года. На тот момент она была мертва менее 24 часов, и в правоохранительных органах назвали причину ее смерти подозрительной, так как улики указали на перемещение тела до его обнаружения.
После безуспешных попыток идентифицировать останки полиция Испании передала дело в рамках кампании Интерпола «Определи меня», которая была запущена в 2023 году и направлена на идентификацию тел более 40 женщин, найденных мертвыми в разных странах Европы за последние десятилетия.
В рамках кампании Интерпол обнаружил совпадение биометрических данных с отпечатками пальцев, хранящимися в национальной базе данных Турции. Анализ ДНК одного из близких родственников Завады подтвердил совпадение.
