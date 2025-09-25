 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Погибшая 20 лет назад в Испании женщина оказалась россиянкой

Интерпол установил личность россиянки, найденной мертвой 20 лет назад в Испании
Людмила Завада
Людмила Завада (Фото: Interpol)

Национальная полиция Испании установила личность женщины, тело которой обнаружили у дороги недалеко от Барселоны в июле 2005 года, передает CNN. Погибшей оказалась россиянка Людмила Завада.

«Спустя 20 лет неизвестной женщине вернули имя. Каждая успешная идентификация вселяет надежду семьям и друзьям пропавших без вести и создает новые зацепки для следователей», — цитирует телеканал заявление генсека Интерпола Вальдеси Уркиса.

Тело женщины, одетой в топ, брюки и туфли розового цвета, нашли на дороге в испанском городе Виладеканс в июле 2005 года. На тот момент она была мертва менее 24 часов, и в правоохранительных органах назвали причину ее смерти подозрительной, так как улики указали на перемещение тела до его обнаружения.

После безуспешных попыток идентифицировать останки полиция Испании передала дело в рамках кампании Интерпола «Определи меня», которая была запущена в 2023 году и направлена на идентификацию тел более 40 женщин, найденных мертвыми в разных странах Европы за последние десятилетия.

В рамках кампании Интерпол обнаружил совпадение биометрических данных с отпечатками пальцев, хранящимися в национальной базе данных Турции. Анализ ДНК одного из близких родственников Завады подтвердил совпадение.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Испания гражданка России тело опознание
Материалы по теме
Тело пропавшей финалистки конкурса «Миссис Бурятия» опознали по кольцу
Общество
В убитом 9 лет назад в Нидерландах опознали российского арт-дилера
Общество
Судмедэксперты опознали тело футболиста «Кардифф Сити»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 19:56
В Вологодской области опровергли сообщения о задержании замгубернатора Политика, 22:53
WP узнала, как в НАТО оценивают расстановку сил между Москвой и Киевом Политика, 22:35
По брянскому поселку нанесли удар «Градом» Политика, 22:20
Губернатор оценил будущее проекта «Туладрон» с новым бюджетом
РАДИО
 Технологии и медиа, 22:20
Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам Политика, 22:02
Мерц призвал выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России Политика, 21:53
В «Вашингтоне» рассказали, когда Овечкин сможет сыграть после травмы Спорт, 21:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Пакистане подросток расстрелял семью, проиграв в PUBG Общество, 21:47
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Свердловский губернатор уволил заместителя после иска Генпрокуратуры Политика, 21:40
Глава Минобороны Германии заявил о слежке России за немецкими спутниками Политика, 21:38
В Думу внесли проект о сроках за крупную продажу табака без лицензии Общество, 21:30
Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке Политика, 21:08
Акции модного дома Cucinelli рухнули после обвинений в связях с Россией Инвестиции, 21:05