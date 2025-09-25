Выходца из Белоруссии оштрафовали за комментарий с поросячьим визгом
В Йошкар-Оле выходца из Белоруссии Кирилла Войтовича оштрафовали за сообщение с имитацией поросячьего визга в переписке. Соответствующее постановление размещено в картотеке на сайте Йошкар-Олинского городского суда.
Согласно судебным материалам, в январе 2024 года мужчина переписывался в одном из мессенджеров с другим пользователем, предложившим ему «похрюкать». В ответ Войтович написал «Слава Украине» (фраза внесена Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов) и изобразил при помощи сочетания букв «УИ УИИИИ» поросячий визг.
Войтович заявил, что раскаивается в содеянном, но признал вину лишь частично. По его словам, он использовал лозунг в переписке не в целях восхваления Украины, а чтобы вывести из себя собеседника, которого он счел украинцем.
Суд привлек Войтовича к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП — демонстрация нацистской атрибутики, а также оштрафовал на 1 тыс. руб.
