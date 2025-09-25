 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Onet узнал, что дом в Польше повредила ракета голландского истребителя

Onet: дом в Польше могла повредить ракета голландского истребителя F-35

Ракету-перехватчик, упавшую на дом в Вырыках в Польше в ночь на 10 сентября, вероятно, выпустил находившийся на дежурстве голландский истребитель F-35, сообщил портал Onet.

Ранее Polsat News написало, что на дом упали обломки одного из прилетевших на территорию Польши беспилотников. Позднее Rzeczpospolita со ссылкой на источники сообщило, что в дом попала ракета, запущенная с польского истребителя F-16.

Среди упавших в Польше дронов не нашли БПЛА с боевой частью
Политика
Фото:Agencja Wyborcza.pl / Jakub Orzechowski / Reuters

Налет беспилотников на Польшу случился в ночь на 10 сентября, всего на территории страны нашли 19 БПЛА. Ни один из них не носил боевой заряд.

Туск заявил, что дроны были российскими. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш отметил, что доказательств этому нет, а позже добавил, что БПЛА в Польшу прилетели с Украины.

Минобороны России указывало, что объектов для ударов по территории Польши не назначалось.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Польша ракета повреждение истребитель F-35 Голландия
