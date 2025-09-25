 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Таганроге объявили воздушную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Таганроге Ростовской области объявили воздушную тревогу, об этом сообщила мэр Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

«Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — говорится в сообщении.

Мэр призвала сохранять спокойствие и отметила, что в городе работает ПВО.

Над Таганрогом сбили беспилотники
Политика
Политика

Ранее беспилотники атаковали Таганрог в ночь на 24 сентября. В результате налета были повреждены остекления окон и балконов в домах на улицах Дзержинского и Морозова.

Тогда воздушная опасность действовала более восьми часов — с 21:49 23 сентября до 06:05 24 числа.

