В Таганроге объявили воздушную опасность

В Таганроге Ростовской области объявили воздушную тревогу, об этом сообщила мэр Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

«Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — говорится в сообщении.

Мэр призвала сохранять спокойствие и отметила, что в городе работает ПВО.

Ранее беспилотники атаковали Таганрог в ночь на 24 сентября. В результате налета были повреждены остекления окон и балконов в домах на улицах Дзержинского и Морозова.

Тогда воздушная опасность действовала более восьми часов — с 21:49 23 сентября до 06:05 24 числа.