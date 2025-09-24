 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Глава ИРИ заявил об информационной «гиператаке» на мессенджер Мах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мессенджер Max стал объектом серьезной информационной атаки, сообщил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, передает «РИА Новости».

По его словам, мессенджер подвергся «гиператаке», но, «так или иначе, есть попытки с этим бороться».

«Чего стоят одни публикации в западной прессе по поводу инсинуации на тему того, что, мол, вот, смотрите, во всем мире мессенджеры ничего не считывают, а в России запущен Max, который якобы все считывает. Ну, вот, где смеяться в этом месте? До сих пор не понимаю», — сказал Гореславский.

Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак сообщил, что с 11 июля их компания выявила 27 фейков, связанных с Max. По его словам, зафиксировано 95 тыс. копий такого контента, а суммарный охват просмотров достиг 228 млн.

В августе в MAX заблокировали 67 тыс. подозрительных аккаунтов
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все мессенджеры прозрачны для спецслужб. По его словам, пользователи должны понимать это при работе с корпоративной и государственной информацией.

В политике конфиденциальности российского мессенджера Max указано, что компания может передавать данные «третьим лицам, в рамках установленной цели и при наличии правовых оснований», в том числе госорганам. Аналогичные положения содержатся в правилах Telegram, WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta) и других сервисов. Кроме того, МВД ранее сообщало, что Max «обеспечивает повышенную степень защиты от преступных посягательств по сравнению с зарубежными аналогами».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Мессенджер Max АНО Диалог информационная атака
Материалы по теме
«Яндекс» анонсировал появление нейросети «Алиса» в Max и Telegram
Технологии и медиа
В августе в MAX заблокировали 67 тыс. подозрительных аккаунтов
Технологии и медиа
Роспотребнадзор дал рекомендации покупателям гаджетов без RuStore и Max
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 99,04 (+0,07) Инвестиции, 24 сен, 12:34 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 83,35 (-0,67) Инвестиции, 24 сен, 12:34
Onet узнал, что дом в Польше повредила ракета голландского истребителя Политика, 04:29
Аэропорт Сочи возобновил полеты Политика, 04:26
Bloomberg сообщил, что ЕС почувствовал себя на крючке из-за Трампа Политика, 04:23
Адвокат Авагяна рассказал о последнем разговоре с ним Политика, 03:59
Захарова назвала удары по Новороссийску «сигналом для ЕС» Политика, 03:52
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 03:31
Foreign Policy сравнил политику Трампа со «смертоносными бегемотами» Политика, 03:19
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:13
Хакеры притворялись госслужащими из Киргизии для шпионажа в России Технологии и медиа, 03:00
В Краснодаре и Туапсе объявили угрозу беспилотников Политика, 02:59
Столкнувшийся с бортом «России» самолет отстранили от полетов Общество, 02:28
В Иране заявили о получении секретных ядерных документов Израиля Политика, 02:24
Аэропорт Сочи приостановил полеты Политика, 02:20
Трамп потребовал расследовать «три зловещих события» в штаб-квартире ООН Политика, 01:41