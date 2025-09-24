Глава ИРИ заявил об информационной «гиператаке» на мессенджер Мах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мессенджер Max стал объектом серьезной информационной атаки, сообщил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, передает «РИА Новости».

По его словам, мессенджер подвергся «гиператаке», но, «так или иначе, есть попытки с этим бороться».

«Чего стоят одни публикации в западной прессе по поводу инсинуации на тему того, что, мол, вот, смотрите, во всем мире мессенджеры ничего не считывают, а в России запущен Max, который якобы все считывает. Ну, вот, где смеяться в этом месте? До сих пор не понимаю», — сказал Гореславский.

Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак сообщил, что с 11 июля их компания выявила 27 фейков, связанных с Max. По его словам, зафиксировано 95 тыс. копий такого контента, а суммарный охват просмотров достиг 228 млн.

В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все мессенджеры прозрачны для спецслужб. По его словам, пользователи должны понимать это при работе с корпоративной и государственной информацией.

В политике конфиденциальности российского мессенджера Max указано, что компания может передавать данные «третьим лицам, в рамках установленной цели и при наличии правовых оснований», в том числе госорганам. Аналогичные положения содержатся в правилах Telegram, WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta) и других сервисов. Кроме того, МВД ранее сообщало, что Max «обеспечивает повышенную степень защиты от преступных посягательств по сравнению с зарубежными аналогами».