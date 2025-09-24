 Перейти к основному контенту
Экономика
Правительство одобрило проект федерального бюджета на три года

Фото: Олег Яковлев / РБК

Члены кабинета министров одобрили проект нового трехлетнего федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, сообщает пресс-служба правительства.

Среди ключевых приоритетов документа названы реализация социальных обязательств перед гражданами, финансирование потребностей обороны, поддержка семей участников военной  операции, а также достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в интервью Радио РБК сообщил, что проект федерального бюджета на 2026–2028 годы формируется с учетом законодательно закрепленного бюджетного правила, что обеспечивает его устойчивость и дает независимость «от внешних факторов».

Он подчеркнул, что проект бюджета на 2026 год формируют исходя из базового сценария Центробанка и ключевой ставки в диапазоне 12–13%.

Премьер-министр Михаил Мишустин 24 сентября отметил, что ключевая цель при подготовке документа — уменьшить влияние негативных условий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Радио РБК, что проект бюджета сбалансированный. Он добавил, что экономика России во многом перестроилась под нужды военной операции таким образом, что все потребности фронта «покрываются с лихвой».

Полина Дуганова
