Общество⁠,
0

К телу сбежавшего из суда Авакяна не допустили петербургских силовиков

Обстановка&nbsp;у консульства Армении в Санкт-Петербурге
Обстановка у консульства Армении в Санкт-Петербурге (Фото: Артём Пряхин / РИА Новости)

Сотрудников СК и полиции сначала пустили в помещение консульства Армении в Петербурге для осмотра тела бывшего чиновника Бориса Авакяна, однако затем выпроводили из здания, сообщает «Фонтанка». По версии издания, для визита силовиков в консульство разрешения консула оказалось недостаточно, министерство иностранных дел выступило против.

На месте гибели Авакяна в консульстве Армении в Петербурге следователи нашли нож, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города. Согласно предварительной версии, погибший совершил суицид. Тело нашли в помещении туалета в здании консульства на Большом проспекте Васильевского острова.

Накануне, 23 сентября, бывший сотрудник региональных управлений Росреестра и Росимущества Борис Авакян сбежал из Кронштадтского суда Санкт-Петербурга, куда его доставили под конвоем полиции для избрания меры пресечения в рамках возобновленного уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей. Когда суд удалился в совещательную комнату, фигурант отпросился покурить и исчез.

По данным 78.ru, беглец пришел в консульство Армении, где заперся в уборной и долго не выходил. Сотрудники вызвали скорую помощь и МЧС. В итоге спасатели вскрыли дверь и обнаружили Авакяна на полу без сознания. Прибывшие на место медики констатировали смерть экс-чиновника.

Перед смертью Авагян сообщил «ФактИнфо», что он хочет быть экстрадированным в Армению, где объявлен в розыск за незаконное пересечение границы и отмывание денег.

Бывший чиновник сбежал из суда в Петербурге в консульство Армении
Общество
Борис Авакян

В апреле 2024 года газета «Коммерсантъ» написала, что Генпрокуратура направила в Кронштадтский суд Петербурга уголовное дело против Авакяна и ряда других лиц, которые обвиняются в уклонении от уплаты таможенных платежей более чем на 4,2 млрд руб. Дело связано с ввозом в Россию с 2014 по 2015 год импортных бытовых товаров под видом более дешевых стройматериалов.

Дело против Авакяна слушается по существу с апреля 2024 года в суде. Всего по нему проходят несколько десятков человек. 22 августа этого года обвиняемый заключил контракт с Минобороны, его отпустили из-под стражи, а дело было приостановлено. Однако на спецоперацию Авакян так и не убыл. Перед его побегом суд как раз рассматривал иск о возобновлении уголовного дела.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Санкт-Петербург консульство бывшие чиновники Армения Росимущество суицид
