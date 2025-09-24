В Новосибирске умер исполнитель оперетт Владимир Вальвачев

Владимир Вальвачев (Фото: Новосибирский музыкальный театр)

В Новосибирске ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Вальвачев, сообщает пресс-служба Новосибирского музыкального театра. Артист прослужил более 40 лет в труппе. Причины смерти не уточняются.

«Его уход — невосполнимая утрата для коллег и многочисленных поклонников. <...> За годы служения театру им было сыграно более 70 ведущих ролей, каждая из которых была наполнена талантом, обаянием и профессиональным мастерством», — сказано в публикации.

Вальвачев умер еще 22 сентября. Его похороны состоялись 24 сентября.

Артист окончил вокальное отделение Абаканского музыкального училища и Новосибирскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки. В 1982 году вошел в труппу Новосибирского музыкального театра. Некоторое время он возглавлял профсоюзный комитет заведения. Он воплотил на сцене образы графа Данило из оперетты «Веселая вдова», принца Раджами из «Баядеры», Пали Рача из «Цыгана-премьера» и Ротмистра из «Дам и гусаров». Награжден театральной премией «Парадиз».