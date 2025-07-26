Стармер заявил, что Великобритания может признать Палестину
Великобритания может признать Палестину для достижения долгосрочного перемирия в палестино-израильском конфликте, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в соцсети X.
«Вместе с нашими ближайшими союзниками я работаю над стратегией по установлению мира в регионе с акцентом на практические решения, которые изменят жизнь тех, кто страдает в результате войны. Эта стратегия будет включать конкретные шаги, необходимые для того, чтобы трансформировать столь нужное прекращение огня в длительный мир. Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов», — сказал он.
Стармер добавил, что это должно стать частью более широкого плана, который создаст условия для мирного сосуществования двух государств и безопасности жителей обеих стран.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности признать палестинское государство. По его словам, это произойдет на Генассамблее ООН в сентябре.
Reuters со ссылкой на источник в Лейбористской партии писало, что некоторые члены партии недовольны Стармером из-за неспособности правительства предпринять дальнейшие дипломатические шаги для осуждения Израиля.
Также агентство сообщило, что признание Палестины может значительно осложнить отношения Великобритании и США.
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