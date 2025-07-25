В Роспотребнадзоре рассказали, в каких водоемах Москвы лучше не купаться

Отдыхающие на пляже Белого озера в Косинском парке (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Столичное управление Роспотребнадзора предупредило об ухудшении качества воды в пяти водоемах Москвы, где теперь не рекомендуется купаться.

В список вошли озеро Черное (Зеленоградский АО), Школьное озеро (Зеленоградский АО), озеро Белое (Восточный АО), Путяевский пруд № 1 (Восточный АО) и Мещерский пруд (Западный АО).

«Временно эти зоны отдыха могут использоваться только для пляжного отдыха без купания, занятий спортом и других видов досуга», — говорится в сообщении ведомства.

При этом четыре другие зоны отдыха остаются пригодными для купания: Серебряный бор-2 (Северо-Западный АО), Серебряный бор-3 (Северо-Западный АО), Тропарево (Юго-Западный АО) и Пионерский пруд (Центральный АО).