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В Роспотребнадзоре рассказали, в каких водоемах Москвы лучше не купаться

Отдыхающие на пляже Белого озера в Косинском парке
Отдыхающие на пляже Белого озера в Косинском парке (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Столичное управление Роспотребнадзора предупредило об ухудшении качества воды в пяти водоемах Москвы, где теперь не рекомендуется купаться.

В список вошли озеро Черное (Зеленоградский АО), Школьное озеро (Зеленоградский АО), озеро Белое (Восточный АО), Путяевский пруд № 1 (Восточный АО) и Мещерский пруд (Западный АО).

«Временно эти зоны отдыха могут использоваться только для пляжного отдыха без купания, занятий спортом и других видов досуга», — говорится в сообщении ведомства.

При этом четыре другие зоны отдыха остаются пригодными для купания: Серебряный бор-2 (Северо-Западный АО), Серебряный бор-3 (Северо-Западный АО), Тропарево (Юго-Западный АО) и Пионерский пруд (Центральный АО).

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Алина Нафикова
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