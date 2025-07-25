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На юге Москвы загорелся балкон в многоэтажном доме

На юге Москвы загорелся балкон в многоэтажном доме
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В столице на Загородном шоссе загорелся жилой дом, пожар возник на балконе одной из квартир, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Пожарные подразделения прибыли на место и начали тушение. В работах задействованы 16 человек и четыре единицы техники.

Пожар в торговом центре в Ростовской области

До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли пять человек, специалисты вывели еще двух жителей. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

По информации телеграм-канала «112», возгорание произошло на балконе 11-го этажа. Сведений о пострадавших не поступало.

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