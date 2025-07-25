Крупнейший кристалл BGSe для лазерного оружия создали в Китае

Кристалл BGSe (Фото: Chinese Academy of Sciences)

Китайские ученые создали рекордный по размерам кристалл селеногаллата бария (BGSe) диаметром 60 мм, сообщает South China Morning Post.

Разработка специалистов Хэфэйского института физических наук Китайской академии наук открывает перспективы создания мощного лазерного оружия для поражения спутников с Земли.

Как отмечает издание, кристалл эффективно преобразует коротковолновое инфракрасное излучение в лучи среднего и дальнего диапазона. Он может держать мощность луча 550 МВт/см², что в десять раз превышает показатели существующих военных аналогов.

Полученный лазерный преобразователь размером 10×10×50 мм значительно превосходит традиционную оптику.

Кристалл BGSe, открытый в 2010 году, требует сложного производства с вакуумной герметизацией, нагревом до 1020 °C и месячного выращивания, уточняет агентство.

Помимо военного применения технология может улучшить медицинскую диагностику и системы инфракрасного слежения. С 2020 года кристаллы уже используются в передовых исследованиях.