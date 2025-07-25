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Новые законы в России ,  
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Совфед одобрил бесплатный проезд силовиков по платным трассам

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Новые законы в России
Фото: Игорь Хакимов / ТАСС
Фото: Игорь Хакимов / ТАСС

Совет Федерации на пленарном заседании утвердил закон, расширяющий перечень транспортных средств силовых структур, освобожденных от платы за проезд по платным автодорогам. Поправки вносятся в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности».

Изменения распространяются на транспорт Вооруженных сил, Росгвардии, ФСБ, МВД, Следственного комитета, ФСО, прокуратуры и Главного управления спецпрограмм президента. Первоначально законопроект предусматривал льготы только для армии, ФСБ и Росгвардии, но ко второму чтению его расширили.

Силовики получат право на бесплатный проезд по «платникам». Закон принят
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Фото:Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Ранее Госдума в окончательном, третьем чтении приняла данный законопроект. А чтобы тот вступил в силу, необходимо его одобрение президентом России.

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