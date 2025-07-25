Совфед одобрил бесплатный проезд силовиков по платным трассам

Фото: Игорь Хакимов / ТАСС

Совет Федерации на пленарном заседании утвердил закон, расширяющий перечень транспортных средств силовых структур, освобожденных от платы за проезд по платным автодорогам. Поправки вносятся в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности».

Изменения распространяются на транспорт Вооруженных сил, Росгвардии, ФСБ, МВД, Следственного комитета, ФСО, прокуратуры и Главного управления спецпрограмм президента. Первоначально законопроект предусматривал льготы только для армии, ФСБ и Росгвардии, но ко второму чтению его расширили.

Ранее Госдума в окончательном, третьем чтении приняла данный законопроект. А чтобы тот вступил в силу, необходимо его одобрение президентом России.