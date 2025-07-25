Совфед одобрил бесплатный проезд силовиков по платным трассам
Совет Федерации на пленарном заседании утвердил закон, расширяющий перечень транспортных средств силовых структур, освобожденных от платы за проезд по платным автодорогам. Поправки вносятся в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности».
Изменения распространяются на транспорт Вооруженных сил, Росгвардии, ФСБ, МВД, Следственного комитета, ФСО, прокуратуры и Главного управления спецпрограмм президента. Первоначально законопроект предусматривал льготы только для армии, ФСБ и Росгвардии, но ко второму чтению его расширили.
Ранее Госдума в окончательном, третьем чтении приняла данный законопроект. А чтобы тот вступил в силу, необходимо его одобрение президентом России.
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