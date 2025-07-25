Зону разброса обломков самолета Ан-24 и тел погибших оценили в 1 гектар
Фрагменты самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области, обнаружили на площади 1 га, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«Обломки самолета и тела погибших найдены на площади 1 га в труднодоступной таежной местности на склоне сопки», — рассказал собеседник.
Пассажирский самолет иркутской авиакомпании «Ангара» рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында пропал с радаров утром 24 июля. Вскоре обломки нашли в 15 км от места назначения.
В результате крушения погибли 48 человек: шесть членов экипажа и 42 пассажира, рассказали РБК в региональном МЧС. Накануне, в день авиакатастрофы, власти сообщили о 49 погибших.
Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц.
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