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Катастрофа Ан-24 под Тындой ,  
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Зону разброса обломков самолета Ан-24 и тел погибших оценили в 1 гектар

Сюжет
Катастрофа Ан-24 под Тындой
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Фрагменты самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области, обнаружили на площади 1 га, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Обломки самолета и тела погибших найдены на площади 1 га в труднодоступной таежной местности на склоне сопки», — рассказал собеседник.

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Губернатор Амурской области посетил Тынду

Пассажирский самолет иркутской авиакомпании «Ангара» рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында пропал с радаров утром 24 июля. Вскоре обломки нашли в 15 км от места назначения.

В результате крушения погибли 48 человек: шесть членов экипажа и 42 пассажира, рассказали РБК в региональном МЧС. Накануне, в день авиакатастрофы, власти сообщили о 49 погибших.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц.

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Полина Харчевникова
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