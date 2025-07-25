Во всех российских аэропортах сняли ограничения

Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Тамбова возобновили прием и отправку рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

О введении ограничений в аэропортах он сообщал в 04:28 мск. Незадолго до этого глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил, что в республике и других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен план «Ковер». До этого в Северной Осетии, Дагестане и Ставропольском крае объявили об угрозе атаки дронов.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что атака дронов в ночь на 25 июля была «самой массированной». Он сообщил, что над Невинномысском с2:30 до 6:00 сбили 37 беспилотников. Погибших и пострадавших нет, добавил глава региона.