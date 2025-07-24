Масштабные лесные пожары на Кипре в районе Лимассола. Видео
Масштабный лесной пожар охватил южную часть Кипра в районе между городами Пафос и Лимассол.
По данным Associated Press (AP), огнем уничтожено более 120 кв. км леса. Погибли два человека, их тела нашли в сгоревшем автомобиле у дороги Монагри–Аласса.
Как сообщил представитель правительства Константинос Летимбиотис, в тушении задействованы более 250 пожарных, 75 единиц техники и 14 воздушных судов. Помощь предоставили Иордания, Израиль, Испания, Египет и Греция.
Пожар вспыхнул около полудня 23 июля, а к утру следующего дня оставался активным на шести фронтах. По словам представителя пожарной службы Андреаса Кеттиса, распространению способствуют сильный ветер и засушливая погода после трех зим с минимальными осадками. Как отмечает агентство Reuters, жара в регионе 23 июля достигла 43 градусов
Из-за угрозы огня эвакуированы по меньшей мере 14 деревень. В деревне Лофу, по данным AP, разрушено около 20 домов. Министерство внутренних дел призвало эвакуировать кемпинги в горах Троодос.
Полиция расследует возможный поджог. Летимбиотис заявил, что реагирование экстренных служб было своевременным, несмотря на критику со стороны местных жителей.
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