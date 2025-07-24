Столичную модель семейной медиации распространят на другие регионы страны
Правительство России поддержало московскую программу семейной медиации, которая помогает преодолеть разногласия между близкими людьми. Инициатива столичных властей за шесть лет работы доказала свою состоятельность — более 70% пар, обратившихся к столичным специалистам, смогли найти решение и обойтись без судебных разбирательств, а в некоторых случаях сохранить брак. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, специалисты программы семейной медиации предлагают методы разрешения разногласий, основанные на диалоге и взаимопонимании. «Подход доказал не только свою востребованность, но и эффективность. Семь из десяти пар, обратившихся к медиаторам, смогли разрешить семейные конфликты, — подчеркнула вице-мэр. — Наш опыт получил высокую оценку на федеральном уровне и теперь станет доступен жителям других регионов страны. Московский центр медиации и социально-правовой помощи выступит координатором, методическим и практическим партнером инициативы».
Отметим, что внедрение столичной модели медиации в регионы проходит по решению правительства России в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики в России до 2036 года. Интерес к данному инновационному подходу уже выразили различные субъекты страны: с визитом Центр медиации и социально-правовой помощи Москвы посетили делегации из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Томской и Оренбургской областей, а также Алтайского края.
По мнению главы Центра Ольги Грачевой, специалистам организации удалось создать определенные инструменты и внедрить их в практическую работу. «В частности, это связано с таким направлением, как поддержка органов опеки и попечительства в том, как все-таки урегулировать спор между родителями по воспитанию детей, который дошел до суда. Это направление нами достаточно хорошо сейчас выстроено, потому что у нас есть тесное взаимодействие с органами опеки и попечительства, — уточнила Грачева. — Тем не менее в любом случае каждые родители в конфликте в обязательном порядке информируются о возможности внесудебного урегулирования спора».
Кроме того, руководитель Центра медиации и социально-правовой помощи сообщила, что специалисты вовлечены в работу по примирению сторон при расторжении брака в МФЦ. «Мы начали программу в прошлом году, но с конца того года мы распространили ее на 135 центров, — пояснила Грачева. — Это значит, что каждая пара, в которой нет в настоящий момент совместных детей или вообще нет детей, подавая заявление о расторжении брака, в течение 30 дней может обратиться к медиатору и попытаться урегулировать те разногласия, которые возникли и привели к подаче заявления на развод».
Она добавила, что данный проект в настоящее время получает все больший интерес москвичей, и предложила коллегам из других регионов воспользоваться данными инструментами. «Мы выступали на Совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством [вице-премьера правительства России] Татьяны Голиковой, — подчеркнула Грачева. — Опыт работы нашего центра был одобрен для распространения, потому что в нем есть системность, профилактика, поддержка и эффективность».
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