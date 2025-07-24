Столичную модель семейной медиации распространят на другие регионы страны

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Правительство России поддержало московскую программу семейной медиации, которая помогает преодолеть разногласия между близкими людьми. Инициатива столичных властей за шесть лет работы доказала свою состоятельность — более 70% пар, обратившихся к столичным специалистам, смогли найти решение и обойтись без судебных разбирательств, а в некоторых случаях сохранить брак. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, специалисты программы семейной медиации предлагают методы разрешения разногласий, основанные на диалоге и взаимопонимании. «Подход доказал не только свою востребованность, но и эффективность. Семь из десяти пар, обратившихся к медиаторам, смогли разрешить семейные конфликты, — подчеркнула вице-мэр. — Наш опыт получил высокую оценку на федеральном уровне и теперь станет доступен жителям других регионов страны. Московский центр медиации и социально-правовой помощи выступит координатором, методическим и практическим партнером инициативы».

Отметим, что внедрение столичной модели медиации в регионы проходит по решению правительства России в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики в России до 2036 года. Интерес к данному инновационному подходу уже выразили различные субъекты страны: с визитом Центр медиации и социально-правовой помощи Москвы посетили делегации из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Томской и Оренбургской областей, а также Алтайского края.

По мнению главы Центра Ольги Грачевой, специалистам организации удалось создать определенные инструменты и внедрить их в практическую работу. «В частности, это связано с таким направлением, как поддержка органов опеки и попечительства в том, как все-таки урегулировать спор между родителями по воспитанию детей, который дошел до суда. Это направление нами достаточно хорошо сейчас выстроено, потому что у нас есть тесное взаимодействие с органами опеки и попечительства, — уточнила Грачева. — Тем не менее в любом случае каждые родители в конфликте в обязательном порядке информируются о возможности внесудебного урегулирования спора».

Кроме того, руководитель Центра медиации и социально-правовой помощи сообщила, что специалисты вовлечены в работу по примирению сторон при расторжении брака в МФЦ. «Мы начали программу в прошлом году, но с конца того года мы распространили ее на 135 центров, — пояснила Грачева. — Это значит, что каждая пара, в которой нет в настоящий момент совместных детей или вообще нет детей, подавая заявление о расторжении брака, в течение 30 дней может обратиться к медиатору и попытаться урегулировать те разногласия, которые возникли и привели к подаче заявления на развод».

Она добавила, что данный проект в настоящее время получает все больший интерес москвичей, и предложила коллегам из других регионов воспользоваться данными инструментами. «Мы выступали на Совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством [вице-премьера правительства России] Татьяны Голиковой, — подчеркнула Грачева. — Опыт работы нашего центра был одобрен для распространения, потому что в нем есть системность, профилактика, поддержка и эффективность».