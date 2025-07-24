 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Столичную модель семейной медиации распространят на другие регионы страны

Ракова: столичную модель семейной медиации будут внедрять в регионах России
Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы
Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Правительство России поддержало московскую программу семейной медиации, которая помогает преодолеть разногласия между близкими людьми. Инициатива столичных властей за шесть лет работы доказала свою состоятельность — более 70% пар, обратившихся к столичным специалистам, смогли найти решение и обойтись без судебных разбирательств, а в некоторых случаях сохранить брак. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, специалисты программы семейной медиации предлагают методы разрешения разногласий, основанные на диалоге и взаимопонимании. «Подход доказал не только свою востребованность, но и эффективность. Семь из десяти пар, обратившихся к медиаторам, смогли разрешить семейные конфликты, — подчеркнула вице-мэр. — Наш опыт получил высокую оценку на федеральном уровне и теперь станет доступен жителям других регионов страны. Московский центр медиации и социально-правовой помощи выступит координатором, методическим и практическим партнером инициативы».

Отметим, что внедрение столичной модели медиации в регионы проходит по решению правительства России в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики в России до 2036 года. Интерес к данному инновационному подходу уже выразили различные субъекты страны: с визитом Центр медиации и социально-правовой помощи Москвы посетили делегации из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Томской и Оренбургской областей, а также Алтайского края.

По мнению главы Центра Ольги Грачевой, специалистам организации удалось создать определенные инструменты и внедрить их в практическую работу. «В частности, это связано с таким направлением, как поддержка органов опеки и попечительства в том, как все-таки урегулировать спор между родителями по воспитанию детей, который дошел до суда. Это направление нами достаточно хорошо сейчас выстроено, потому что у нас есть тесное взаимодействие с органами опеки и попечительства, — уточнила Грачева. — Тем не менее в любом случае каждые родители в конфликте в обязательном порядке информируются о возможности внесудебного урегулирования спора».

Кроме того, руководитель Центра медиации и социально-правовой помощи сообщила, что специалисты вовлечены в работу по примирению сторон при расторжении брака в МФЦ. «Мы начали программу в прошлом году, но с конца того года мы распространили ее на 135 центров, — пояснила Грачева. — Это значит, что каждая пара, в которой нет в настоящий момент совместных детей или вообще нет детей, подавая заявление о расторжении брака, в течение 30 дней может обратиться к медиатору и попытаться урегулировать те разногласия, которые возникли и привели к подаче заявления на развод».

Она добавила, что данный проект в настоящее время получает все больший интерес москвичей, и предложила коллегам из других регионов воспользоваться данными инструментами. «Мы выступали на Совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством [вице-премьера правительства России] Татьяны Голиковой, — подчеркнула Грачева. — Опыт работы нашего центра был одобрен для распространения, потому что в нем есть системность, профилактика, поддержка и эффективность».

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
семейные отношения посредничество Москва Анастасия Ракова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 23 июл, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 23 июл, 19:13
Acura снимет с производства единственный седан Авто, 14:26
При пожаре в ТЦ в Ростовской области погибла женщина Общество, 14:25
Власти рассказали об итогах первого за 3 месяца визита Пашиняна в Россию Политика, 14:23
На торги выставили усадьбу сына «шоколадного короля». Как она выглядит Недвижимость, 14:21
В администрацию Химок пришли с обысками Политика, 14:16
ЦБ Турции снизил ставку до уровня 43% годовых Инвестиции, 14:09
РФС решил через суд взыскать с футбольного клуба «Томь» более ₽41 млн Спорт, 14:04
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Назвали дату ремонта шлюза, из-за которого приостановили суда на Волге Общество, 14:02
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
При крушении Ан-24 погиб хирург, летевший к своей внучке Общество, 13:53
Где разбился Ан-24. Карта Общество, 13:53
ЦБ упростит переводы бумаг между депозитариями с осени 2026 года Инвестиции, 13:52
Путин на прощании с главой Верховного суда Ириной Подносовой. Фото Политика, 13:50
Крушение самолета Ан-24 в Амурской области. Главное Общество, 13:48