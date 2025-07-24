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За три месяца навигации в круизы отправились почти 100 тыс. москвичей

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба ГУП «Мосгортранс»
Фото: пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

С начала сезона летней речной навигации, которая открылась в столице 24 апреля, причалы Северного и Южного речных вокзалов более 1 тыс. раз приняли и отправили круизные суда, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, столичные власти развивают речной транспорт по поручению главы города Сергея Собянина. «Возрождение речных вокзалов и наше сотрудничество с туроператорами повышают интерес москвичей к поездкам на водном транспорте, — подчеркнул вице-мэр. — За три месяца в путешествие отправились уже свыше 93 тыс. пассажиров».

С каждым годом речные путешествия набирают популярность среди жителей и гостей столицы. Правительство Москвы ожидает, что в этом сезоне причалы обновленных речных вокзалов примут и отправят круизные суда по России более 2,5 тыс. раз, что на 15% превышает аналогичный показатель 2024 года. Из столицы в этом сезоне можно отправиться в путешествие в десятки городов России, в частности в Казань, Санкт-Петербург, Плес и Кострому.

Отметим, что с открытием нового сезона снова начал работать маршрут от Северного речного вокзала до причала Химки, который обслуживает теплоход «850 лет Москве», отправляющийся в Подмосковье каждые 1,5 часа. Также возобновилось движение на переправе до Захарково, где с интервалом в один час курсирует судно «Москва-1». По итогам прошлого года они вместе перевезли свыше 260 тыс. пассажиров.

Для комфорта пассажиров речные гавани оборудованы удобными залами ожидания, информационными стойками и навигационными указателями, современными лифтами и пандусами, гардеробом и камерами хранения. Также на Северном и Южном речных вокзалах расположены кассы и офисы туроператоров. Помимо транспортной функции эти сооружения стали популярными площадками для досуга и местом притяжения жителей города и туристов, кроме того здесь отмечают городские праздники и проводят масштабные фестивали.

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круизы «Речной вокзал» Москва-река навигация Москва
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