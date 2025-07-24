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«Деметра-Холдинг» опроверг покупку активов «Русагро»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Группа компаний «Деметра-Холдинг» не проявляла и не проявляет интереса к активам «Русагро» и не ведет переговоров об их приобретении, говорится в заявлении на сайте группы. «Сведения о нашей якобы заинтересованности не соответствуют действительности и искажают фактическое положение дел», — подчеркнули в компании.

О том, что «Деметра-холдинг» ведет переговоры о приобретении масложировых и зерновых активов группы «Русагро», сообщила ранее со ссылкой на источники газета «Ведомости».

«Русагро» — один из крупнейших российских агрохолдингов, который ведет деятельность в ключевых сегментах продовольственного рынка. Она развивает сахарный бизнес (бренд «Русский сахар») и выпускает масложировую продукцию (подсолнечное масло «Щедрое лето» и «Россиянка», майонезы «Московский провансаль», «Мечта хозяйки», ЕЖК), у нее также есть мясной бизнес и производство сельскохозяйственных культур. Основатель «Русагро», бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович в настоящее время находится в СИЗО. Его задержали в марте 2025 года по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. 20 мая на судебном заседании по продлению ареста Вадиму Мошковичу стало известно, что против него возбудили новое уголовное дело о даче особо крупной взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК).

Против основателя «Русагро» Мошковича завели новое дело
Общество
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«Деметра-Холдинг» — крупнейший в России инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. В холдинг входят «Новороссийский зерновой терминал», «Зерновой терминальный комплекс Тамань», «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», ему принадлежит 50% минус одна акция в АО «Объединенная зерновая компания», 100% железнодорожного оператора «Русагротранс» и другие активы. Текущие собственники холдинга не раскрываются. Изначально зерновой холдинг был учрежден в 2018 году ВТБ, но впоследствии банк вышел из его капитала. В июле 2023 года 45% долей в холдинге приобрел оманский госфонд Southern Sea Investment LLC, еще 27,5% компании было на тот момент у структуры бывшего президента «Балтики» Таймураза Боллоева и 10,78% — у структуры Marathon Group Александра Винокурова. В августе 2023-го «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник, что структура Marathon Group вышла из состава владельцев «Деметра-Холдинга».

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«Русагро» Вадим Мошкович зерновая компания
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