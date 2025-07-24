В NORAD заявили об обнаружении российского самолета недалеко от Аляски
Военные США обнаружили и отследили 22 июля полет российского военного самолета у Аляски, сообщает Североамериканское командование ПВО (NORAD).
«Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не вторгался в суверенное воздушное пространство США или Канады», — говорится в сообщении.
Командование подчеркнуло, что подобная российская активность не рассматривается как угроза. NORAD не уточнило модель замеченного у Аляски самолета.
Предыдущий раз похожий случай произошел в середине апреля. Тогда NORAD также отследило полет российского самолета в нейтральной зоне у берегов Аляски. Командование тогда тоже не уточнило модель самолета.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты российских самолетов соответствуют международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами. Пилоты не пересекают воздушные трассы и избегают опасного сближения с иностранными самолетами.
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