 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В NORAD заявили об обнаружении российского самолета недалеко от Аляски

NORAD обнаружило российский военный самолет недалеко от Аляски

Военные США обнаружили и отследили 22 июля полет российского военного самолета у Аляски, сообщает Североамериканское командование ПВО (NORAD).

«Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не вторгался в суверенное воздушное пространство США или Канады», — говорится в сообщении.

Командование подчеркнуло, что подобная российская активность не рассматривается как угроза. NORAD не уточнило модель замеченного у Аляски самолета.

Военные США отследили полет российского военного самолета возле Аляски
Политика
Фото:Нина Падалко / РИА Новости

Предыдущий раз похожий случай произошел в середине апреля. Тогда NORAD также отследило полет российского самолета в нейтральной зоне у берегов Аляски. Командование тогда тоже не уточнило модель самолета.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты российских самолетов соответствуют международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами. Пилоты не пересекают воздушные трассы и избегают опасного сближения с иностранными самолетами.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Самолеты NORAD Аляска Россия
Материалы по теме
Военные США отследили полет российского военного самолета возле Аляски
Политика
В США заявили об обнаружении военного самолета России рядом с Аляской
Политика
Польша подняла в воздух истребители из-за «активности России на Украине»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 23 июл, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 23 июл, 19:13
В Сочи в результате падения обломков дронов загорелись гаражи Политика, 03:41
Трамп оставил за собой право введения санкций против России Политика, 03:26
В аэропорту Грозный ввели ограничения на полеты Политика, 03:14
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты Политика, 03:07
МИД Германии увидел возможность для Украины «влиять» на территорию России Политика, 03:03
Женщина погибла при падении обломков дрона близ Адлера Политика, 02:50
В NORAD заявили об обнаружении российского самолета недалеко от Аляски Общество, 02:42
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Протестующие в Киеве вспомнили речевку «Майдана» Политика, 02:22
PD узнал, что Армения, Азербайджан и США одобрили проект «Мост Трампа» Политика, 02:03
Власти сообщили о «попадании» по нефтебазе в «Сириусе» Политика, 02:01
В «Сириусе» сообщили о работе ПВО Политика, 01:44
В США уберут из вакцин от гриппа пугавший антиваксеров консервант Общество, 01:31
МВД приступило к выдворению семьи мигрантов из-за изнасилования девочки Общество, 01:30
В Осетии предупредили о замедлении интернета из-за угрозы дронов Политика, 01:02