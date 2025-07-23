Во дворец Чираган прибыла турецкая делегация. Видео
Во дворец Чираган в Стамбуле, где запланированы переговоры России и Украины, прибыла турецкая делегация, передает корреспондент РБК.
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